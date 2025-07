"Спал съм с повече от 1000 жени!": Най-големият измамник във футбола, който за 13 години изигра 0 мача

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Романтиката във футбола изчезва! Това е мнението на мнозина анализатори, които отчитат засилващото се влияние на технологиите в любимия ни спорт. Всичко опира до анализи, тактики, сантиметър вдясно, милиметър вляво... Педантичната прецизност отстъпва пред магическите отигравания. Е, сега ще ви върнем в онези романтични времена с една история, в която не е изключено да има митологични елементи. Това е разказ за живота на "футболист", който за 13 години е сменил доста отбори, без да запише нито един мач. Но за сметка на това е изпитал отблизо изкушенията на живота.

Неговото име е Карлос Енрике. Сам си слага прякора Кайзера, защото според него приличал на Франц Бекенбауер. Започва младежката си кариера в Ботафого, след което преминава във Фламенго. През 1979 година впечатлява скаутите на Пуебла по време на тренировка и подписва договор с мексиканския клуб, въпреки че е освободен месеци след това, без да изиграе нито един двубой. И така започва сюжет, достоен за филм, какъвто впоследствие се и прави.

В хода на кариерата си Енрике има договори с четири големи бразилски отбора - Фламенго, Флуминензе, Ботафого и Васко да Гама. Бил е част от Бангу, Америка и други. В нито един момент обаче не докосва топката. "Не исках да играя. Буквално, не исках да играя. Защото не ми се играеше. Исках просто да се забавлявам, никога не съм искал да бъда професионалист.“, разказва години по-късно Карлос.

Наричат го „171“ на бразилския футбол, защото 171 е номерът, който използват за измамниците в бразилските затвори. А схемата е следната. В първото тренировъчно занимание за новия си тим, обикновено, Кайзера получава мускулна травма, която го вади от строя за неопределено време. Докато тече този период, Кайзер се размотава наоколо и се превръща в неофициален морален специалист, обяснява реномираната медия "Guardian".

Carlos Henrique Raposo played as a striker for 9 different teams across 24 years...



He ended his career with:



🎯 Assists: 0

⚽ Goals: 0 pic.twitter.com/lXztpJPbZE