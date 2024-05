Съдия си признал за фрапантна грешка в полуфинала между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен (ВИДЕО)

"Мисля, че всички знаем правилата, ако засадата не е явна, трябва да оставите играта да продължи. Беше жалко. Това е голяма грешка. Не знам дали е засада, но да проверяват. При гола на Хоселу бе почти засада, но оставиха играта да продължи. Защо не и при нас? Лесно е да се говори за съдията, но те си го заслужиха", заяви Де Лихт след отпадането на Байерн от Шампионска лига.

"Страничният съдия ми каза, че е сбъркал. Това е срам. Не съм човек, който се оправдава със съдията. Те заслужиха, но правилото си е правило. Ние сме Байерн Мюнхен и днес пропуснахме последната възможност да спечелим нещо този сезон. Не съм доволен", допълни той.

🔴 Matthijs de Ligt: “The linesman told me: sorry, I made a mistake”.



“It’s been a shame”, told @beINSPORTS_EN.pic.twitter.com/X4sjFu5As7