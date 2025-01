Сънят на Юнайтед приключи с пореден гаф! Тотнъм бе подчинен от Евертън на Дейвид Мойс

Манчестър Юнайтед се върна обратно в реалността! След равенствата срещу Ливърпул и Арсенал, както и обрата срещу Саутхемптън "червените дяволи" отстъпиха с 1:3 на Брайтън в двубой на "Олд Трафорд" от 22-рия кръг на Висшата лига. В същото време Евертън подчини Тотнъм с 3:2 на "Гудисън Парк". Фурорът на сезона Нотингам Форест пък постигна успех със същия резултат над последния в таблицата Саутхемптън.

В т.нар. "Театър на мечтите" Андре Онана трябваше да се намесва още във втората минута, за да отрази шут на Жоао Педро. Само 180 секунди по-късно обаче вратарят остана безпомощен при удар на Янкуба Минте, който се възползва от подаване на Каору Митома. В средата на първата част домакините изравниха чрез дузпа, реализирана от Бруно Фернандеш.

В началото на второто полувреме гол на Жоао Педро не бе признат заради нарушение в атака. В 60-ата минута обаче Митома засече центриране на Минте и върна аванса на "чайките". Четвърт час преди да изтече редовното време Жоржиньо Рутер наказа грешка на Онана за крайното 1:3. Така Брайтън се изкачи до деветата позиция с 34 точки, а Юнайтед е 13-и с 26 пункта.

В същото време на "Гудисън Парк" Доминик Калвърт-Люин изведе домакините напред в резултата в 13-ата минута. До почивката Илиман Ндиайе удвои аванса на "карамелите", които вече над седмица са водени от новия си треньор Дейвид Мойс. В дългото добавено време на първата част 18-годишният Арчи Грей си отбеляза автогол. В заключителните 15 минути на мача Деян Кулушевски и Ричарлисон бяха точни за "шпорите". С успеха Евертън събра 20 точки, които му отреждат 16-о място. Тотнъм е 15-и с 24 пункта.

Нотингам Форест пък потрепери срещу Саутхемтпън на "Сити Граунд". През първата част Елиът Андерсън, Калъм Хъдсън-Одой и Крис Ууд дадоха комфортна преднина на "червените". В 60-ата минута обаче Ян Беднарек намали изоставането на "светците", а в добавеното време Пол Онуачу завърза интригата. Все пак момчетата на Нуно Еспирито Санто победиха, за да се затвърдят на третото място с 44 точки - колкото има и вторият Арсенал. Саутхемптън остава на дъното със само 6 пункта.

