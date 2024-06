Така се прави: Фенове на Хърватия и Албания се забавляват заедно преди мача помежду им (ВИДЕО)

Феновете на Хърватия и Албания изпълниха Хамбург още вчера и окупираха заведенията в центъра на града. Привържениците бяха в отлично настроение и заедно купонясваха до късно през нощта. Запалянковците си разменяха сувенири и фланелки и показаха, че феновете могат да се забавляват и без да буйстват.

Albanian 🇦🇱 and Croatian 🇭🇷 fans drinking 🍺 together all day long. Each supports their own team nonetheless, their respect and friendship is stronger than ever. #Albania #Croatia #EURo2024 #Croatian #Kosovo #Hrvatska pic.twitter.com/KZITOkAtI7