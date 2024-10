Тотнъм допусна фрапантен обрат от 0:2 и прекъсна хубава серия

Тотнъм поведе с 2:0 срещу Брайтън, но допусна загуба с 2:3 в двубой от седмия кръг на Висшата лига. Така "шпорите" прекъснаха серия от пет поредни победи във всички турнири и останаха на девето място с десет точки в английското първенство. "Чайките" се изкачиха до шестата позиция с 12 пункта.

На "Амекс Стейдиъм" възпитаниците на Ангелос Постекоглу имаха пълен контрол над срещата през първата част и излязоха напред в резултата с попадение на Бренан Джонсън в средата на полувремето. 15 минути по-късно Джеймс Мадисън удвои аванса на "белите". След почивката обаче сякаш имаше два различни отбора на терена.

