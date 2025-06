Сити направи Ювентус на пух и прах в опит да избегне Реал Мадрид, Холанд пише история (ВИДЕО)

Манчестър Сити разгроми Ювентус с 5:2 в последен двубой от група “G” на Световното клубно първенство. Едно от попаденията за английския колос реализира Ерлинг Холанд, който отбеляза гол №300 в своята кариера. "Гражданите" събраха актив от девет точки и оглавиха класирането, докато "бианконерите" са втори с шест пункта. Италианският гранд е изправен пред угрозата да премери сили с Реал Мадрид на 1/8-финалите.

"Кралете" излизат в директен сблъсък за върха в група "H" срещу РБ Залцбург на 27 юни от 4:00 часа българско време. При положително стечение за мадричани (победа или равен) те ще играят с Юве.

Момчетата на Пеп Гуардиола стартираха прекрасно срещата. В деветата минута Жереми Доку се възползва от прецизно подаване на Аит-Нури и откри резултата. Мачът вървеше в динамично темпо. Само 120 секунди по-късно Едерсон сгреши фрапантно при изнасянето на топката, от което се възползва Теун Коопмайнерс за 1:1.

В средата на първото полувреме зрителите на “Къмпинг Уърлд Стейдиъм” в Орландо станаха свидетели на комичен автогол. Необезпокояван от никого, Пиер Калюлю прати топката в собствената си врата. До почивката Ди Грегорио се отчете с важни намеси. През втората част футболистите на Сити превключиха на още по-висока предавка. В 52-рата минута появилият се от скамейката Ерлинг Холанд заби гол №300 в кариерата си, завършвайки добра атака на своя тим.

В 69-ата минута Фоудън, Холанд и Савиньо организираха перфектно нападение, което беше материализирано от английския атакуващ състезател за 4:1. Четвърт час преди да изтече редовното време Савиньо също се разписа по красив начин с бомбастичен шут. В 84-тата минута Душан Влахович оформи крайното 2:5.

