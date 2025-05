Ужас за баварците: Трансферна цел №1 на Байерн се срещна с Пеп

Ръководството на Байерн Мюнхен получи ужасяваща новина, след като трансферна цел №1 на баварците се срещна с мениджъра на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола. Става въпрос за офанзивния полузащитник на Байер Леверкузен – Флориан Вирц. Това съобщиха медиите в Германия. Както е известно, 22-годишният халф бе считан за сигурно ново попълнение на Байерн, след като стана ясно, че той със сигурност ще напусне „аспирините“ през летния трансферен прозорец.

Медиите в Германия обявиха преди дни, че Байерн е фаворит за подписа на Флориан Вирц. Според информациите грандът от Мюнхен ще плати 150 милиона евро на „аспирините“ за правата му. Сега обаче може да се окаже, че сделката въобще не е сигурна, след като младият футболист и семейството му са били вчера в Манчестър, където са се срещнали с мениджъра на „гражданите“ Пеп Гуардиола. Испанският специалист усилено търси заместник на Кевин де Бройне и вероятно един от първите му избори е именно Вирц.

Wirtz and his parents flew to Manchester for a meeting with Pep Guardiola today and returned to Germany this evening. Hans Wirtz did not comment.



[via @SPORTBILD] https://t.co/AIQOrFnlRn pic.twitter.com/wXmqDCUsS1