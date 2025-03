Юнайтед и Сосиедад ще решават всичко в "Театъра на мечтите"! Комичен автогол закопа Тотнъм

Реал Сосиедад и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 на „Реале Арена“ в Сан Себастиан в първия осминафинален двубой от Лига Европа. В 57-ата минута Джошуа Зиркзее изведе "червените дяволи" напред в резултата. Около четвърт час по-късно обаче Микел Оярсабал възстанови паритета от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Бруно Фернандеш. Междувременно Тотнъм отстъпи с 0:1 при визитата си на Аз Алкмаар, а единственото попадение в срещата бе комичен автогол на Лукас Бергвал.

През първата част гостите стигнаха до по-добрите шансове, но ги пропиляха. Алекс Ремиро улови шут на Алехандро Гарначо. Изстрел на Фернандеш пък бе блокиран на голлинията, а Зиркзее също се отчете с пропуск. Възпитаниците на Рубен Аморим продължиха доброто си представяне и след почивката. В 57-ата минута натискът им се материализира от Зиркзее, който се възползва от пас на Гарначо и елегантно преодоля съперниковия страж.

ПРИПОМНЕТЕ СИ: Мъката на Юнайтед продължава! Рулетката при дузпите класира Фулъм напред, ФА Къп ще има нов носител

Was Bruno Fernandes unfortunate to give away a penalty against Real Sociedad? Perhaps.



Does that mean it 𝐰𝐚𝐬𝐧'𝐭 a penalty? No.



Analysis of Real Sociedad 1-1 Manchester United from @anantaajith ⤵️



🔗 https://t.co/RTd7GyWKLc pic.twitter.com/9KOdUDE8Lr