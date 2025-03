Мъката на Юнайтед продължава! Рулетката при дузпите класира Фулъм напред, ФА Къп ще има нов носител

ФА Къп ще има нов носител! Шампионът в миналото издание на турнира - Манчестър Юнайтед, бе елиминиран от Фулъм в петия кръг след изпълнение на дузпи. Калвин Баси откри резултата в полза на лондончани в добавеното време на първата част. В 71-вата минута Бруно Фернандеш възстанови паритета. При 11-метровите наказателни удари Виктор Линдельоф и Джошуа Зиркзее бяха спрени от Бернд Лено.

Домакините стартираха уверено срещата. Зиркзее не успя да засече пас на Далот от близка дистанция. Фернандеш пък тества уменията на Лено, който се справи и отрази. До първия четвърт час и Хойлунд се отчете с пропуск. В 33-тата минута Онана бе на косъм от това да допусне безумна грешка. Малко по-късно Саша Лукич се размина на сантиметри от попадение. В добавеното време на полувремето Перейра центрира от корнер, Муниз отклони към Баси, който с глава вкара за 1:0.

Today's FA Cup match between Manchester United and Fulham was paused to allow Noussair Mazraoui to break his fast. pic.twitter.com/N87fK3qe8A

След почивката вратарите направиха по едно рутинно спасяване преди в 71-вата минута Фернандеш да получи от Диого Далот и да матира Лено с хубав шут. В заключителната фаза на мача Андре Онана блесна с невероятен рефлекс и изби с една ръка удар на Смит-Роу. Отговорът дойде минути след това. Гарначо бе изведен сам срещу стража, но не впечатли със завършващия си изстрел. Резервата Чидо Оби също пропусна златен шанс да екзалтира "Олд Трафорд".

Така се стигна до продължения. В първото от тях отново младият нападател на Юнайтед бе отчаян от Бернд Лено. В 110-ата минута Онана отвърна с хубава намеса. Голове обаче нямаше. Време бе за дузпи. При 11-метровите наказателни удари опитите на Линдельоф и Зиркзее бяха спасени от Лено, а "котиджърс" бяха безгрешни от бялата точка.

Manchester United are OUT of the FA Cup after a penalty shootout defeat against Fulham at Old Trafford 🤯❌ pic.twitter.com/LlM5J9yXCb