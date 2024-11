В мач със 7 гола за едно полувреме: Арсенал разгроми Уест Хям в лондонското дерби (РЕЗУЛТАТИ)

Арсенал разгроми Уест Хям с 5:2 на "Лондон Стейдиъм" в столично дерби от 13-ия кръг на Висшата лига. И седемте попадения паднаха през първото полувреме. За "артилеристите" се разписаха Габриел Магаляеш, Леандро Тросар, Мартин Йодегор, Кай Хавертц и Букайо Сака. Аарън Уан-Бисака и Емерсон Палмиери бяха точни за "чуковете".

Възпитаниците на Микел Артета поведоха още в десетата минута, когато Магаляеш засече с глава центриране на Сака от корнер и матира Лукаш Фабиански. Малко по-късно гол на Крисенсио Самървил не бе зачетено заради засада. В средата на първото полувреме Сака записа втора асистенция, а автор на попадението стана Тросар.

ОЩЕ: Възроди любимия си клуб, раздялата го съсипа, но сега пак ще твори във Висшата лига

The first player in Europe's big five leagues to reach 10 assists. Bukayo Saka. 🪄 pic.twitter.com/Q7y73POGQu