Възроди любимия си клуб, раздялата го съсипа, но сега пак ще твори във Висшата лига

Бившият нападател на ПСВ, Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид Рууд ван Нистелрой ще се впусне в ново приключение във Висшата лига. Според информациите нидерландският мениджър ще наследи Стив Купър начело на Лестър Сити. Новината съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Той разкрива, че Нистерлой е постигнал споразумение с ръководството на "лисиците" относно своите условия по договора. Само преди дни легендарният голмайстор напусна любимия си "Олд Трафорд". Той първо бе в екипа на уволнения Ерик тен Хаг, а впоследствие временно води „червените дяволи“.

ОЩЕ: Аморим не спести критики на играчите на Манчестър Юнайтед, усъмни се колко бързо ще разберат идеите му

🚨🦊 Ruud van Nistelrooy set to be appointed as new Leicester City head coach!



Agreement done and documents being signed with his camp, as @TeleFootball reports. pic.twitter.com/X5nugcHjAq