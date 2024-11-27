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Възроди любимия си клуб, раздялата го съсипа, но сега пак ще твори във Висшата лига

27 ноември 2024, 23:43 часа • 362 прочитания

Бившият нападател на ПСВ, Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид Рууд ван Нистелрой ще се впусне в ново приключение във Висшата лига. Според информациите нидерландският мениджър ще наследи Стив Купър начело на Лестър Сити. Новината съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Рууд ван Нистелрой поема Лестър

Той разкрива, че Нистерлой е постигнал споразумение с ръководството на "лисиците" относно своите условия по договора. Само преди дни легендарният голмайстор напусна любимия си "Олд Трафорд". Той първо бе в екипа на уволнения Ерик тен Хаг, а впоследствие временно води „червените дяволи“.

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Под ръководството на нидерландеца Юнайтед възроди представянето си и записа три победи, две от които именно срещу Лестър, и равенство срещу Челси. Това нямаше значение за Рубен Аморим, който при идването си в "Театъра на мечтите" реши да не внедрява Рууд ван Нистелрой в своя щаб.

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Според медийни публикации 48-годишният специалист е бил съсипан от напускането на клуба от Манчестър. Той е отказал оферти от втородивизионните Бърнли и Ковънтри, за да работи във Висшата лига.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Рууд ван Нистелрой Манчестър Юнайтед Висша лига Лестър
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