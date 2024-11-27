Възроди любимия си клуб, раздялата го съсипа, но сега пак ще твори във Висшата лига

Бившият нападател на ПСВ, Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид Рууд ван Нистелрой ще се впусне в ново приключение във Висшата лига. Според информациите нидерландският мениджър ще наследи Стив Купър начело на Лестър Сити. Новината съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Рууд ван Нистелрой поема Лестър

Той разкрива, че Нистерлой е постигнал споразумение с ръководството на "лисиците" относно своите условия по договора. Само преди дни легендарният голмайстор напусна любимия си "Олд Трафорд". Той първо бе в екипа на уволнения Ерик тен Хаг, а впоследствие временно води „червените дяволи“.

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🚨🦊 Ruud van Nistelrooy set to be appointed as new Leicester City head coach!



Agreement done and documents being signed with his camp, as @TeleFootball reports. pic.twitter.com/X5nugcHjAq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024

Под ръководството на нидерландеца Юнайтед възроди представянето си и записа три победи, две от които именно срещу Лестър, и равенство срещу Челси. Това нямаше значение за Рубен Аморим, който при идването си в "Театъра на мечтите" реши да не внедрява Рууд ван Нистелрой в своя щаб.

Според медийни публикации 48-годишният специалист е бил съсипан от напускането на клуба от Манчестър. Той е отказал оферти от втородивизионните Бърнли и Ковънтри, за да работи във Висшата лига.