ФИФА глоби световния шампион заради ислямофобски скандирания пред погледа на Георги Кабаков

Световната футболна централа ФИФА наложи санкции на Испанската федерация заради расистките скандирания, отправени към феновете по време на приятелския мач на "Ла Роха" срещу Египет през март месец. Двубоят беше част от подготовката на двата тима за Световното първенство в Северна Америка това лято и бе ръководена от българския арбитър Георги Кабаков. Малко след началото на срещата се стигна до напрегнат момент между феновете на двете страни.

ФИФА наложи наказание на Испания

Около 10-а минута на първото полувреме на мача, завършил с равенство 0:0, група испански фенове започна да скандира антимюсюлмански лозунги. Те повториха скандиранията в началото на втората част. На екраните на стадион "Корнеля-Ел Прат" се появи съобщение, което предупреди феновете за дискриминационно поведение и ги призова да се противопоставят на него. Официалните лица повториха съобщението в началото на второто полувреме, а част от присъстващите ги освиркаха.

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По-късно ФИФА започна дисциплинарно производство срещу Кралската испанска футболна федерация във връзка с това, което описа като "антиислямски и ксенофобски" скандирания. Впоследствие Испанската футболна федерация осъди антимюсюлманските скандирания. Селекционерът на "Ла Роха" Луис де ла Фуенте ги определи като недопустими. Въпреки това в изложението си в защита, включено в мотивите към дисциплинарното решение, публикувано от ФИФА, испанската федерация изтъкна, че скандиранията не представляват дискриминационно поведение. Дисциплинарната комисия отхвърли този аргумент.

Сурова глоба и затворени сектори

Сега стана ясно, че ФИФА ще наложи глоба за Испания в размер на 18 хиляди евро и затваряне на 15% от капацитета на стадиона за следващия домакински приятелски мач на тима. Има обаче изход. С одобрението на ФИФА испанската федерация може да използва въпросните места за настаняване на общностни групи или специални категории, като семейства, студенти и организации за борба с дискриминацията. Юни изглежда най-вероятната дата за следващия международен приятелски мач на "Ла Роха". Квалификацията за финалната фаза на Лигата на нациите би отложила мача, като в такъв случай санкцията ще бъде изпълнена по време на един от свободните прозорци в квалификациите за Европейското първенство през 2028 година следващата есен.

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