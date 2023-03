Възмутен: Бащата на Меси опроверга три лъжи за сина си

ОЩЕ: Два европейски мегасблъсъка на 1/4-финалите в Шампионска лига

Днес се появи информация, че Лео е напуснал своеволно тренировката на тима, недоволен от методите, които старши треньорът Кристоф Галтие прилага. Това вбеси Хорхе Меси и го накара да публикува следния пост в социалните мрежи:

Jorge Messi denies three stories: ▫️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier; ▫️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal; ▫️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal. “Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65

“Фалшиви новини - не им вярвайте, няма да търпим повече лъжи”, написа бащата по повод кавгата на 35-годишния футболист с мениджъра. Меси-старши окачестви като лъжливи още два слуха:

Договорът на мегазвездата с френския клуб изтича през лятото. На пресконференция преди няколко часа наставникът на отбора коментира темата, като заяви, че не знае детайлите около дискусиите между ръководството и Меси за нов контракт. Галтие обаче е убеден, че бившият играч на Барселона е щастлив при парижани.

PSG manager Galtier on Leo Messi new deal: “It’s still too early to speak about Messi’s contract extension” 🔴🔵 #PSG



“I know that Leo, the management and the president discuss a lot. On Leo to be here next season, I repeat: it’s the will of each other. Messi is happy here”. pic.twitter.com/WsOVTCX4UL