Защитник на Милан претърпя спешна операция, аут е за неопределено време

Защитник на Милан е претърпял спешна операция и ще бъде извън терените за неопределено време. Става въпрос за 34-годишния десен бек на „росонерите“ Кайл Уокър. Новината бе съобщена официално от ръковдството на италианския гранд. Според информациите английският национал е получил фрактура на десния лакът по време на една от последните тренировки на тима. Уокър е бил опериран успешно като все още няма яснота кога отново ще бъде на разположение на треньора Серджо Консейсао.

От Милан също така съобщиха, че Уокър ще започне веднага своята рехабилитация като надеждите на „росонерите“ са той да бъде напълно възстановен за заключителната част от кампанията.

AC Milan will be without Kyle Walker for some time after the England international underwent surgery for a fractured elbow https://t.co/G6ArEbAEWN pic.twitter.com/etl47ZJjeJ