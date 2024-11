Звезда на Тотнъм изгоря за 7 мача и отнесе сериозна глоба заради расистки коментар към негов съотборник

Звезда на Тотнъм изгоря за седем мача и отнесе сериозна глоба заради расистки коментар към негов съотборник. Става въпрос за 27-годишния уругвайски халф на „шпорите“ Родриго Бентанкур, който е обидил южнокорейската звезда на лондончани Хюн Мин Сон. Това съобщиха медиите на Острова.

В средата на септември Бентанкур бе обвинен, от Футболната асоциация на Англия в нарушаване на правилата за поведение по време на интервю. Два месеца по-рано уругваецът участва в шоу по Канал 10 като водещият го помоли за фланелката на някой футболист на Тотнъм. Бентанкур пък отвърна: „На Сони ли? Може и на някой от братовчедите му, тъй като всички изглеждат еднакво“.

🚨⛔️ Rodrigo Bentancur has been given a 7 game ban for using a racial slur about Son!



Plus a £100,000 fine for a breach of FA Rule E3 in relation to a media interview.



He can still play in the Europa League for Tottenham — NO domestic games allowed. pic.twitter.com/yWV65x8goS