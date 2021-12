Как да калим семената преди засяване, за да си гарантираме буен цъфтеж

Закаляването на семена се използва за топлолюбиви растения и им помага да са по-устойчиви на студения сезон. Този метод се базира на въздействието на студа, който активира естествения им механизъм на оцеляване и вегетация на растенията. Каляването се осъществява веднага след като семената бъдат накиснати и преди поникването им.

Процес на каляване

Самата процедура се състои в това, че дезинфекцираните, загрятите семена, накиснати или обработени с разтвор на лекарството с необходимите микроелементи, се подлагат на студена обработка. За да се избегне загниване, методът се използва за набъбнали, но все още непоникнали семена. Най-простият начин за каляване е да ги засадите в сандъче, изкопано в района или просто на открито.

Методи за каляване на семена

За каляване е необходима минусова температура от -1 до -4 градуса. При тази температура семената, например доматите, накиснати, докато набъбнат, се замразяват за три дни. За чушките и патладжаните замразяването отнема същото време, но при температура от 0 до -2 ° C. За тези цели е подходящ фризер или просто заравяне на семената в снега. Можете също да замразите сухи семена. В този случай температурата може да бъде в диапазона от -10 до -20 ° C.

Освен това е известен метод с променливи температурни условия. При този начин на закаляване семената се поставят последователно в за12 часа при +20 ° C и след това при температури от 0 до -2 ° C. Така че за доматите е от -2 до +1 ° C с общо време на обработка до осем дни, за чушки и патладжани - от -1 до 0 ° C за до пет дни.

Някои от обработените по този начин семена има голяма вероятност да загубят кълняемост. Освен това, тези растения, които в крайна сметка израстват от останалите семена, ще бъдат много по-устойчиви на замръзване. Те ще бъдат по-плодотворни, ще цъфтят по-рано и ще дадат по-ранна реколта. С оглед на това, нормата на засяване на калени семена за разсад или вече в земята трябва да се увеличи леко.

