В "Нощ на литературата" ще се четат откъси от 19 европейски заглавия в 10 места в България

Тринадесетата „Нощ на литературата“ настъпва на 25 септември между 18:00 ч. и 21:30 ч. в десет града в България. Нетипични за литературата пространства в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пловдив, Русе, Силистра и с. Чавдар ще се превърнат в „читателски гнезда“ само за броени часове. На тези локации в рамките на три часа и половина ще четат актьори, журналисти, преводачи, музиканти, автори и др.

Читателски гнезда

„Нощта на литературата“ се провежда по едно и също време в различни европейски градове, както и едновременно във всички читателски гнезда в съответните градове.

нетипични и неочаквани места. В България тя се провежда от 2012 г.

Четенията

Четенията ще бъдат от 18:00 ч. до 21:30 ч. Единствено в Добрич събитието ще се проведе между 16:00 ч. и 19:00 ч., тъй като ще бъде част от празничната програма за Деня на град Добрич.

Откъс

Във всяка локация на всеки половин час ще се чете един и същи откъс от една и съща книга. България тази година се включва с 19 книги от 19 държави. Откъсите от книгите се подбират от посолствата и културните институти на европейските държави, а публиката може да състави своя маршрут според личните си предпочитания към европейските езици, писателите, четците или локациите, в които се провежда събитието.

Авторите

Авторите, от чиито книги ще чуем откъси тази година, са: Умберто Еко, проф. д-р Божидар Манов, Софи Райер, Колъм Тойбин, Горян Петревски, Анелиз Вербеке, Дагмар Лойполд, Жозе Родригеш душ Сантуш, Петер Хьог, Анна Волц, Горан Войнович, Костас Маврудис и Урсула Фосколу, Хуан Хосе Миляс и Хуан Луис Арсуага, Елинор Катън, Павел Хюле, Виктория Амелина, Атила Бартиш, Мирженка Чехова и Етиен Барилие.

Лично присъствие

Трима от тях – Божидар Манов, Дагмар Лойполд и Горян Петревски – ще бъдат и лично на четенията. Пълна информация за избраните книги, къде, кой и какво чете ще откриете в уебсайта на инициативата www.noshtnaliteraturata.com.

София

Четците в София тази година ще бъдат Божидар Манов, Линда Русева, Мария Силвестър, Данаил Обретенов, Александър Митрев, Асен Кукушев, Дария Карапеткова, Ива Калафатова, Гьорги Георгиев-Антика и Игор Дамянов, Георги Златарев, Ива Панева, Ангел Бончев, Петър Русев, Рая Господинова и Рада Вазова, Симеон Гълъбов, Демина Иванчева и Александра Тиммерман, Димитър Николов, Румен Троев, Катерина Стоянова. А в читателски гнезда ще се превърнат НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Национален студентски дом, Концертен комплекс „България“, ONE Gallery, Swimming Pool, Structura Gallery, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Музей по палеонтология и исторична геология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките, Национален природонаучен музей при БАН, Народен театър „Иван Вазов“, Национален етнографски музей – БАН, On The Rocks, Бар Петък, Credo Bonum Gallery, Съюз на българските художници, Столична библиотека, Щрак.

Младите читатели

Младите читатели над 14 години ще могат да посетят читателските гнезда, специално обозначени на картата на събитието, за да чуят откъси от произведения, подходящи и за по-млада публика. Книгата „Гипс“ всъщност е не само съвместен избор с най-младите читатели, участващи в „Нощта на литературата“, но точно те ще четат книгата в часовете на Нощта.

Жестов език

В част от читателските гнезда по график ще бъде осигурен и превод на жестов език от Силвана Павлова и Росица Караджова, със съдействието на фондация „Развитие и интеграция“.

Литературен маршрут

В София „Нощта на литературата“ ще завърши с Нощния литературен маршрут на поета и драматург Стефан Иванов: „Отворени врати, задънени улици: за литературните начала и дебюти“, който ще започне в 21:30 ч. пред 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ (бул. „Патриарх Евтимий“ 35). В този личен маршрут на споделяне, точно както нощта предполага, Стефан Иванов ще ни разходи из прашните кътчета на паметта, свързващите точки между нощта и текстове за нея от Димитър Воев, Далчев, Яворов и от забележителното изследване за нощта на Цочо Бояджиев, както и началото на литературния път на писателя, затворени редакции, полузабравени издания, спомени за списанията „Родна реч“ и „Кръг“, за първото притеснено почукване на вратата на „Литературен вестник“, за обсъждания на книги в книжарница „Нисим“ и на сергия на „Кристал“, днешния ден и разпознаване на разликите и липсите в литературната среда.

Инициативата

„Нощ на литературата“ е инициатива на Чешките центрове по света и цели популяризирането на съвременната европейска поезия и проза чрез нестандартни четения на откъси от преводни книги на Визуалната идентичност на събитието е дело на художника Дамян Дамянов.

