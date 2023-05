Летните зеленчуци, които всеки диабетик трябва да яде 

Броколи - те са с ниско съдържание на въглехидрати и високо съдържание на фибри. Следователно консумацията им не предизвиква скокове в нивата на кръвната захар и не увеличава теглото.

Моркови - с гликемичен индекс (GI) 39 суровите моркови са подходяща храна за хора с диабет. Освен това този зеленчук е добър източник на бета-каротин, калий, антиоксиданти – полезни са за очите и мозъка. Също така антиоксидантите предпазват клетките на тялото от вредното въздействие на свободните радикали.

Гъби - те са богати на фибри, протеини, антиоксиданти. Според редица изследвания консумацията им намалява риска от развитие на сериозни заболявания, включително сърдечни, рак и диабет.

Спанак - най-важните вещества в състава му са желязото, хлорофилът и фибрите. Освен това този зеленчук съдържа витамини А и С, които повишават имунитета.

„Спанакът е зеленчук с нисък гликемичен индекс, така че консумацията му не повишава нивата на кръвната захар“, твърдят експерти от портала Eat this, Not that!.

Домати - техният гликемичен е много нисък, което е особено полезно за диабетиците. Освен това, поради голямото количество антиоксиданти, доматите предпазват от сърдечни заболявания и укрепват имунната система.

Зелен боб - той съдържа витамин А, витамин С, витамин К, фолиева киселина и фибри. Всички тези вещества са чудесно средство за подпомагане на организма на диабетиците. Освен това, тъй като е с ниско съдържание на калории, зеленият фасул е много питателен - ситостта след него продължава дълго време.

Патладжан - този зеленчук също е с нисък гликемичен индекс и трябва да присъства в диетата на всеки диабетик. Патладжаните се увеличават с високото съдържание на феноли, които имат способността да контролират нивата на кръвната захар.

Нахут - неговият гликемичен индекс е 28. Нахутът е с високо съдържание на протеини и фибри. Всичко това помага за нормализиране на нивата на кръвната захар.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!