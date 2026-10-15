Безплатни срещи с доц. д-р Бурчин Батман на 31.10.26 г.: хирургично лечение на затлъстяване и диабет тип 2

На 31-ви октомври 2026 г. „Медикъл Караджъ“ предоставя възможност за безплатна среща с доц. д-р Бурчин Батман, специалист по обща, бариатрична и метаболитна хирургия от партньорска болница в Истанбул.

Срещите са насочени към пациенти, които обмислят операция за отслабване, имат затлъстяване, придружено от диабет тип 2 или други метаболитни нарушения, или търсят допълнително мнение относно препоръчано хирургично лечение.

Кой е доц. д-р Бурчин Батман?

Доц. д-р Бурчин Батман завършва медицина в Университета „Фърат“, а специализацията си по обща хирургия преминава в Истанбулския университет.

Професионалният му опит е насочен основно към бариатричната и метаболитната хирургия. Участвал е в над 1000 хирургични случая за лечение на затлъстяване в рамките на шест години и е преминал обучение по роботизирана хирургия в IRCAD, Страсбург, Франция.

Автор и съавтор е на научни публикации, посветени на ръкавната гастректомия, резултатите от нея при пациенти с метаболитен синдром и хирургичните техники за намаляване на следоперативните усложнения.

При какви заболявания може да бъде потърсено мнението му?

Затлъстяване и диабет тип 2 - оценка на възможностите за бариатрична и метаболитна хирургия, като ръкавна гастректомия и други оперативни методи.

- оценка на възможностите за бариатрична и метаболитна хирургия, като ръкавна гастректомия и други оперативни методи. Метаболитен синдром - при пациенти със затлъстяване и придружаващи нарушения в обмяната на веществата.

- при пациенти със затлъстяване и придружаващи нарушения в обмяната на веществата. Гастроезофагеален рефлукс и хиатална херния

Ингвинална и пъпна херния

Заболявания на жлъчния мехур

Заболявания на щитовидната жлеза

Хемороиди, анални фисури, фистули и перианални абсцеси

Кога бариатричната хирургия може да бъде подходящо решение?

При определени пациенти със затлъстяване хирургичното лечение може да осигури значително и трайно намаляване на теглото, както и подобрение на придружаващи заболявания, сред които диабет тип 2.

Сред прилаганите методи е ръкавната гастректомия, известна като „стомашен ръкав“. Процедурата намалява обема на стомаха и повлиява механизмите, свързани с апетита и метаболизма.

Изборът на лечение зависи от индекса на телесна маса (BMI), придружаващите заболявания, предходните опити за намаляване на теглото и общото здравословно състояние. Не всеки пациент е подходящ за операция, затова индивидуалната медицинска оценка е съществена част от процеса.

За кого са подходящи срещите?

Информационните срещи са предназначени за пациенти, които вече обмислят хирургично лечение на затлъстяване, получили са препоръка за операция или искат да разберат какви методи могат да бъдат приложени в техния случай.

Възможност за участие имат и пациенти с установени общохирургични заболявания, при които се обсъжда оперативно лечение.

Как да заявите участие?

Дата: 31.10.26 г.

За записване е необходимо да се свържете с „Медикъл Караджъ“ и да предоставите информация за медицинското си състояние, проведеното лечение и наличните изследвания.

След предварително разглеждане на случаите екипът ще се свърже с пациентите за потвърждаване на индивидуален час.

Телефон за записване: 0878 500 730

Участието е безплатно и не обвързва с последващо лечение. Местата са ограничени и е необходимо предварително записване.