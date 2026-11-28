Продължаваме да работим за медицинската евакуация на пострадалите в Марсилия българи, но, за да бъде извършена адекватно, е нужна информация от болницата, в която са настанени. Това заяви във Варна министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от БТА. Още: "Цяла Франция се срамува": Френски агент посочи основните причини и главните виновници за насилието на "Велодром"

По думите ѝ френските лекари трябва да издадат документи дали сънародниците ни могат да бъдат транспортирани по въздух. Още снощи писмено сме изискали тази информация чрез генералното консулство на България в Лион и сме в готовност да бъде изпратен самолет, каза Ивкова.

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Във Варна здравният министър бе гост на церемония по полагане на първа копка за изграждане на външен асансьор за транспортиране на пациенти в МБАЛ „Варна“, известна в града като Транспортна болница. Преди това Ивкова е посетила специализираната онкоболница.

Министърът каза , че е впечатлена от общинската лечебница. Оценката на министър Ивкова бе, че болницата е много добре поддържана. Ивкова каза, че за изключително кратко време – около половин година, там бе изграден бункер за нов линеен ускорител, който да подобри възможностите за диагностика и лечение на пациентите с онкологични заболявания.

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