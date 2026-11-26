В рамките на програмата за административни реформи на сегашната власт, България се готви коренно да промени Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Съответно, работещите в центъра се опасяват, че това ще го обезличи. Това стана ясно на събитие Ден на отворените врати на НЦРРЗ.

Какво представлява реформата? НЦРРЗ повече няма да е самостоятелно юридическо лице, а ще се слее с Националния център за обществено здраве и анализи. Целта е да се намалят разходите за администрация и да се оптимизира самата администрация. Само че, според ръководството на НЦРРЗ, това води след себе си редица важни последици.

Първо – НЦРРЗ единствен в момента осъществява специализиран контрол на храни, води и околна среда. Ако има радиационно замърсяване, последиците от него се установяват само от този център. Второ – само центърът може да направи оценка каква е степента на облъчване с радиация при извънредно положение, защото само той има необходимата апаратура. Трето – в центъра е единствената лаборатория по биологична дозиметрия. Само в нея можем да разберем с колко радиация е облъчен човек и съответно какво спешно лечение е необходимо да се приложи. Четвърто – центърът осъществява контрол върху използването на медицински уреди, излъчващи радиация и поддържа национални регистри на облъчени лица.

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Ако, недай си Боже, има тежък ядрен инцидент, НЦРРЗ е органът, който трябва да каже кога да приемаме йод и колко, кога да не излизаме навън и за колко време. Ако няма център, а се премине към друга структура, има риск от забавяне на решенията и противоречиви сигнали към хората какво да правят, предупреждават от центъра. И добавят, че при ядрен инцидент те изследват мляко, листни зеленчуци, месо, питейна вода за наличието на Йод-131, Цезий-137 и Стронций-90. А при пострадали от радиация хора, центърът осъществява първите прегледи и казва кой да се лекува в болница.

Директорът на НЦРРЗ проф. Жана Джунова уточни, че в центъра работят 102-ма души и само 10 от тях, по нейни думи, са чиновници с административни функции.

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