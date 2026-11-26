Д-р Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", която контролира дейността на лечебните заведения и качеството на медицинската помощ. Назначението става ясно от официално съобщение на Министерството на здравеопазването, като новият ръководител е назначен със заповед на министър Катя Ивкова. Този неѝн ход веднага повдига сериозни въпроси, защото Калинов е работил в частната пловдивска клиника "Медикус Алфа", чийто лиценз през септември бе отнет от здравното министерство след случая с починалия 6-годишен Ангел Райчев.

Детето издъхна при стоматологична манипулация под пълна упойка в клиниката, а сега Калинов ще води медицинския надзор, който препоръча отнемане на разрешителното на болницата, при положение че случаят не е приключил напълно.

След проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), които са установили, че медицинското заведение е извършвало "дейности извън разрешителното си", здравното ведомство взе решение за отнемане на разрешителното за лечебна дейност. На 4 април 2025 г. в "Медикус Алфа" почина 6-годишният Ангел Райчев от Белащица - след продължила с часове стоматологична интервенция под обща анестезия.

Още: Здравното министерство отнема разрешението на болницата, в която почина 6-годишният Ангел

"Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени", заявяват от МЗ в официално изявление от 29 септември 2026 г.

Обжалването пред съда не спира изпълнението на заповедта за прекратяване на лечебната дейност, ставаше ясно от съобщението тогава.

"Морален позор"

Според фондация "Даная" назначението на здравния министър е "морален и институционален позор". "Това назначение е шамар в лицето на всички български родители и деца. То е гавра с паметта на децата, които загубиха живота си в български лечебни заведения, и с болката на семействата, които продължават да търсят справедливост", пишат още от фондацията и поставят въпроса какви гаранции ще даде това назначение за независимост и безпристрастност на контролния орган.

Още: 51 евро глоба за зъболекар след смъртта на поставения под пълна упойка 6-годишен Ангел

Според фондацията връзките на Калинов с "Медикус Алфа" са били заличени. "Фондация „Даная“ разполага с доказателства" за това, посочват оттам и питат какво доверие може да има обществото в почтеността на човек, от когото се очаква да разкрива нарушения и да предотвратява тяхното прикриване, когато самото му встъпване в длъжност е съпроводено със заличаване на информация, пряко засягаща неговата безпристрастност.

Фондация „Даная“ настоява Министерството на здравеопазването незабавно да отговори по какви критерии е избран д-р Калинов, кои други кандидатури са разгледани, извършена ли е предварителна проверка за конфликт на интереси.

"Преди малко ми се обади майката на малкия Ангел от Пловдив, който загуби живота си след поставяне на упойка в клиника „Медикус Алфа“. И тя, и аз сме потресени от информацията. Именно тази агенция има контролни правомощия спрямо лечебните заведения, включително и въпросната клиника! Как ще бъде гарантирана безпристрастността при вземането на решения, свързани с нея? Ако това не е повод за жесток обществен скандал, не зная какво е! Кой стои зад това назначение? Има ли пловдивска връзка на най-високо управленско ниво и ако има – с кого? Очаквам незабавни отговори от Министерството на здравеопазването!", написа и бащата на Сияна – Николай Попов.

Още: Още двама лекари с обвинения за смъртта на дете при стоматологична интервенция

Кой е д-р Калин Калинов?

Д-р Калинов завършва медицина в Медицински университет - Пловдив през 1988 г. и придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия - София. Има магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив.

Той е с над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването. Работил е в редица лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни позиции. Притежава дългогодишен управленски и административен стаж в областта на здравеопазването, гласи визитката му в сайта на МЗ.

Работил е в Общинска болница Симеоновград, ДКЦ 5 – Пловдив, МЦ „Медикус Тракия“ и клиника „Медикус Алфа“. Това обаче е пропуснато във визитката му в сайта на МЗ.

В периода 2019-2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив, където отговаря за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.

Още: След протеста заради смъртта на 6-годишния Ангел: От "Медикус Алфа" с нова позиция