България изгради технологична инфраструктура в здравеопазването, с която по редица показатели се нарежда рамо до рамо със средното европейско равнище, но се сблъсква с остър социален разлом при реалното ѝ използване. Страната достига 87% по показателя за достъп до електронни здравни досиета, изравнявайки се със средната техническа готовност в Европейския съюз по пътя към целта за пълно покритие до 2030 г.

Зад високия технологичен резултат обаче стои тревожна демографска и образователна реалност. По данни на Евростат, отразени в доклада за цифровото десетилетие през 2026 г., едва 38,3% от българите на възраст между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения при средно 60,4% за Европейския съюз. Така на практика шест от десет граждани остават неподготвени да се възползват пълноценно от модерните електронни услуги точно в момента, в който държавата обсъжда нови структурни реформи в здравния сектор.

Мащабът на изградената дигитална основа у нас е безспорен. Данните от динамичните табла на Националната здравноинформационна система (НЗИС) към 26 ноември 2026 г. показват, че в нея вече се съхраняват над 816 милиона електронни здравни документа при пълно национално покритие във всички 28 области. Електронното предписване на лекарства се използва от 24 731 лекари, което представлява 70,10% от всички медици в страната. Бързо расте и интересът към мобилното приложение "еЗдраве", което към края на ноември 2026 г. има 548 026 активни потребители и още 307 083 свързани детски профила, осигурявайки достъп до над 855 000 здравни досиета. Системата продължава да се надгражда, като през есента на 2026 г. беше планирано и пускането на модул за дентално лечение с информация за прегледи и процедури.

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Въпреки тези впечатляващи числа пропастта между техническата възможност и ежедневното ползване остава широка не само у нас, но и в цяла Европа. Представеният на 25 ноември 2026 г. съвместен доклад „Health at a Glance: Europe 2026“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия отчита, че въпреки техническата готовност от 87% в ЕС, едва 28% от европейците на възраст между 16 и 74 години са отваряли здравното си досие онлайн. Разликите между държавите са огромни, като варират от 74% във Финландия до едва 5% в Германия. В България по данни на Националния статистически институт, цитирани в анализа, 19,5% от гражданите влизат в личното си здравно досие през интернет, като жените го правят по-често (23,5%) в сравнение с мъжете (15,3%).

Новите технологии достигат бавно до хората

Европейските институции вече открито предупреждават, че инвестициите в сървъри и софтуер не решават сами проблема с достъпа. Макар ЕС да влага поне 16 милиарда евро в дигитализация на здравеопазването чрез програмите за сближаване и за възстановяване и устойчивост, генералният директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" на ЕК Сандра Галина подчертава при представянето на доклада, че новите медицински технологии достигат твърде бавно до хората с най-голяма нужда от тях.

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Заместник-директорът в ОИСР Марк Пиърсън допълва, че инфраструктурата само създава възможност, а начинът, по който държавите организират и популяризират услугите, определя дали хората реално ще ги използват.

Снимка: Envato

В България наваксването при дигиталната грамотност върви твърде бавно. Между 2021 и 2025 г. делът на гражданите с основни цифрови умения у нас нараства средно с едва 1,8 процентни пункта годишно, което оставя страната на предпоследно място в ЕС, единствено пред Румъния.

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Най-остро парадоксът на дигиталното здравеопазване се усеща от хората, които ползват медицински услуги най-често. В Европа и особено в България кривата на здравните нужди върви точно в обратна посока на кривата на дигиталните умения. Данните за 2025 г. разкриват драстична възрастова ножица. Докато сред младите българи между 16 и 24 години базови дигитални умения имат 52,8% (при 74,6% средно за ЕС), в групата между 55 и 64 години делът спада до 29,2% при 50,5% в Съюза. При хората на възраст от 65 до 74 години картината е критична, тъй като едва 9,5% от българските пенсионери в тази група притежават поне основни дигитални умения спрямо 33% средно в ЕС. Подобна тенденция се вижда и при използването на електронните досиета в Европа, където 31% от хората между 25 и 64 години проверяват данните си онлайн, но сред тези между 65 и 74 години делът пада до 19%.

Електронните рецепти

За хората в третата възраст и жителите на малките населени места преминаването към електронни рецепти, направления и досиета има две коренно различни лица. От една страна, автоматизацията носи реална защита и спестява физическо обикаляне между кабинети и аптеки. Въведената от лятото на 2025 г. проверка в реално време на рецептите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), още през първия си месец засича близо 73 000 грешно изписани рецепти, с което спестява на над 28 000 пациенти връщането от аптеката обратно при лекаря.

По данни на "Информационно обслужване" онлайн контролът вече е намалил грешките при отпускане на реимбурсирани лекарства с над 98%, а от края на октомври 2026 г. НЗОК въведе и следваща стъпка, при която системата блокира отпускането на медикамент още на гишето при несъответствие с отчетената опаковка.

Снимка: БГНЕС

От друга страна, когато хартиената рецепта и хартиеното направление изчезнат, пациентът без смартфон, квалифициран електронен подпис или стабилен интернет губи видимост върху собственото си лечение. Възрастните хора в селата често не знаят точната дата, до която важи направлението им за специалист, не могат да проверят сами резултатите си от лабораторни изследвания и зависят изцяло от близки в по-големите градове, за да следят терапията си.

Дигиталната бариера се наслагва директно върху географската изолация. В началото на 2026 г. 18 общини в страната остават без нито една аптека на своя територия. Макар до септември 2026 г. да са открити 33 нови аптеки в населени места с под 10 000 души, половината от които в села без аптека дотогава, което подобрява достъпа за над 60 000 жители, неравномерното разпределение на лекарите специалисти остава сериозен регионален проблем.

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Липсата на дигитална грамотност сред над девет десети от най-възрастните пациенти прехвърля тежестта на прехода директно върху първата линия на здравната система. Общопрактикуващите лекари и магистър-фармацевтите все по-често изпълняват ролята на неформални дигитални посредници, които превеждат технологичните процеси на достъпен човешки език. Вместо да посветят цялото време на прегледа за диагностика и профилактика, личните лекари ежедневно разпечатват информационни бележки с кодове и схеми за прием на лекарства, обясняват как работят електронните направления и успокояват тревожни пациенти, свикнали да държат документите си в ръка.

Административната тежест се засилва и в периоди като декември, когато гражданите имат право да сменят личния си лекар, включително по електронен път, но възрастните пациенти на практика рядко могат да се възползват от тази онлайн опция без чужда помощ.

Буферната роля на аптеките

Снимка: БГНЕС

Сходна роля на буфер поемат и аптеките. В България функционират около 3300 аптеки, а осигуреността с фармацевти достига средно 10,1 на 10 000 души, което е над средния показател за ЕС, като близо половината от работещите в бранша (48%) са на възраст до 40 години. Именно тези по-млади и технологично подготвени специалисти се превръщат в първия дигитален консултант на хронично болния пациент.

Когато автоматичната проверка на НЗОК сигнализира за техническо разминаване или блокира опаковка на гишето, фармацевтът е човекът, който трябва да обясни проблема, да се свърже с лекаря за корекция на електронната рецепта и да гарантира, че пациентът няма да остане без жизненоважната си терапия. Тази невидима социална функция обаче не е официално остойностена и увеличава риска от претоварване в извънболничната помощ.

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Дебатът за дигиталното разделение съвпада с ключов момент за здравната политика в страната. През ноември и началото на декември 2026 г. текат обществени обсъждания по проект на постановление на Министерския съвет за структурни реформи в системата на здравеопазването, както и промени в наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Паралелно с това в края на ноември на първо четене мина законопроектът за бюджета на НЗОК за 2027 г. в размер на 5,68 милиарда евро, което представлява ръст от 8,1% спрямо 2026 г. В него са заложени близо 8% повече средства за доболнична помощ, почти 9% увеличение за лекарствена терапия и 5,9% ръст за осигуряване на медицински персонал в най-отдалечените райони.

Снимка: БГНЕС

За да не се превърне технологичният напредък в нова социална стена, здравните и дигиталните политики трябва да се движат синхронно. Оценката на четиригодишното изпълнение на Регионалния план за действие за дигитално здравеопазване на Световната здравна организация (СЗО) от октомври 2026 г. подчертава категорично, че технологиите сами по себе си не са достатъчни, а принципът на равнопоставеност все още се прилага непоследователно на практика.

В отговор на този риск през ноември 2026 г. СЗО стартира и нов проект за дигитални решения, които да помагат на възрастните хора да живеят по-дълго самостоятелно. У нас вече има добри примери за директен контакт с гражданите, като летните мобилни кампании на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции през 2026 г., които активираха приложението "еЗдраве" на над 10 000 нови потребители на място, както и безплатното съдействие за сдвояване в офисите на здравната каса.

Експертите и европейските препоръки сочат, че са необходими трайни системни решения отвъд сезонните кампании. В доклада си за цифровото десетилетие през 2026 г. Европейската комисия изрично препоръчва на България да насочи целенасочени усилия за повишаване на цифровите умения сред хората с по-ниско образование, възрастното население и жителите на селските райони. На практика това означава запазване на надежден хибриден достъп, при който пациентът винаги може да получи ясна разпечатка с предписаната терапия и да ползва услуги без задължително притежание на смартфон. Същевременно разширяването на възможностите за официално упълномощен достъп на близки до здравните досиета на възрастни роднини, подобно на вече успешния модел за свързване на детски профили до 18 години, може да облекчи хиляди семейства, предава БГНЕС.