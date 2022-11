Четири натурални помощници в борбата с вирусните инфекции

Вирусните инфекции датират от дълбока древност. Паралелно с тях, от векове световната медицина се опитва да установи ефективни методи за борба с тях. В природата, могат да се открият много помощници на организма в борбата с вирусните инфекции. Някои от тях са растения и билки. Отделно, някои витамини и минерали, също могат много да подпомогнат организма да се справи по-бързо с боледуването. В следващите редове ще разгледаме четири натурални помощници, които ефективно се борят с вирусите и бактериите.

Радикс исатидис (Radix isatidis) – какво представлява и как участва в борбата с вирусните инфекции

Radix isatidis[LV1] , известен също като Ban-Lan-Gen, е китайска билка, традиционно използвана за лечение на грип, вирусна пневмония, паротит (заушка), фарингит и хепатит. Радикс исатидис представлява растение с малки жълти цветове, което расте в Китай, Северна и Южна Корея. Неговата клинична медицинска история обхваща няколко хиляди години. Билката е известна със силното си антивирусно действие.

Как работи Радикс исатидис? Едно от най-интересните му свойства е способността му да блокира вирусите. Билката не им позволява да се свържат с рецепторите на човешката клетка гостоприемник и да навлязат в нея.[1,2] Ако все пак е налице заразяване, активните съставки на Радикс исатидис блокират генетичния материал на вируса и той не успява да се размножи.[3]

Радикс исатидис има доказан директен ефект срещу редица вируси [LV2] - грипен вирус A и B[4], различни респираторни вируси, херпес симплекс вируси[5] и др.

Освен срещу вируси, Радикс исатидис подпомага имунната система на хората и действа като имуномодулатор. Какво означава това? Имуномодулаторите са активни вещества, които влияят върху имунната система и балансират нейната функция. Използването им може да подобри защитата срещу бактерии и вируси. Редица изследвания[6] и научни доклади потвърждават, че ефективността на Radix Isatidis е комплексна и билката работи в две посоки: блокира вирусите, бактериите и действа като имуномодулатор.

Поради тази причина, през последните години, екстрактът от Radix Isatidis често присъства в хранителни добавки като Stamatin[LV3] , имащи за цел да стимулират имунната система и да спомогнат оздравяването при вирусни и бактериални инфекции.

Радикс исатидис предпазва от суперинфекции. Какво се има предвид с този термин? Суперинфекцията представлява нова инфекция, която е наслагва върху налична предишна инфекция. Типичен пример за суперинфекция е бактериална вторична инфекция, развила се след вирусен бронхит. Като допълнително усложнение, бронхитът може да премине в пневмония и сериозно да застраши здравето.[7]

Радикс исатидис има свойството да разрушава мембраната на бактериите, не им позволява да се размножават и по този начин вероятността от възникване на вторична инфекция намалява.

Как Африканският здравец (Pelargonium sidoides) се бори с вирусните инфекции?

Африканският здравец [LV4] произхожда от Африка и има красиви ярки цветове и кадифени листа. Мощните лечебни свойства на растението са открити за първи път в Южна Африка. Билката се е приемала под формата на чай или екстракт, извлечен от корена на растението.

Африканският здравец е билка използвана през вековете за засилване на имунитета, за лечение на възпаления на горните и долните дихателни пътища, за облекчаване на болки и кожни проблеми.

Днес коренът от Африкански здравец се използва като естествена алтернатива на антибиотиците, както и за лечение на симптоми на инфекции на горните дихателни пътища - настинки, кашлица и болки в гърлото.[8,9] Предотвратява развитието на бронхит и може да бъде ефективно лечение за разнообразни бактериални и вирусни инфекции. Действа обезболяващо и може да облекчи симптомите на възпалено гърло. Африканският здравец е ефективен за лечение, както на остри, така и на хронични състояния.

Много учени потвърждават ефективността на , Африканският здравец в борбата с инфекциите на горните дихателни пътища[LV5] , като бронхит, синузит и обикновена настинка. Изследванията показват, че хората с остър бронхит могат да преборят напълно симптомите на заболяването, без прием на антибиотик, в рамките на седмица. Клинично е доказано, че екстрактът от билката намалява продължителността и тежестта на дискомфорта в носа, гърлото, гърдите и облекчава кашлицата. [8,9] Екстрактът спомага за изчистването на секретите от горните дихателни пътища[LV6] , което се дължи на способността му да учестява движението на ресничките, които се намират в дихателните пътища.

Приемането на добавките с екстракт от Африкански здравец, при първия признак на заболяване на дихателните пътища, имат висока ефективност и са в състояние да намалят продължителността на заболяването.

Не на последно място, Африканският здравец проявява имуномодулаторно действие. Билката естествено повишава защитните сили на организма и способността му да се справя с вирусите и бактериите. [10,11]

Цинкът и вирусните инфекции

Цинкът представлява минерал ,който организмът не може сам да синтезира и да съхранява и следователно е необходимо ежедневното му приемане. Той е важен елемент за правилното функциониране на клетките , деленето им, правилното зарастване на рани и мн. други действия. Ключов елемент е за правилното функциониране на имунната система, т.като е необходим за производството и нормалната активност на клетки на имунната система.[12] Освен това, действа като антиоксидант и стабилизира клетъчните мембрани, което гарантира предпазване от структурни нарушения по време на възпалителен процес.[13]

Роля на витамин С в борбата с вирусните инфекции

Витамин С представлява водно-разтворим витамин, който се намира в много храни, най-вече в цитрусовите плодове и притежава множество полезни функции за организма. Той е мощен антиоксидант, който подпомага имунния отговор и благоприятства бързото възстановяване на организма. Предпазва здравите клетки на организма, като ускорява очистването от клетъчни отпадъци и медиатори на възпалението. [14]

Тези четири натурални помощници в борбата с вирусните инфекции могат да се открият в един прекрасен продукт – Stamatin[LV7] . В състава му влизат едни от най-добрите съставки, които не само успяват да се борят ефективно с вирусите и бактериите, причинители на много инфекции, но и да подсилят имунната система . Това позволява на организма да се справи по-лесно и заболяването да протече по-леко, като същевременно направи възстановителния процес още по-бърз.

Прочетете още на:

[1] Ke L, Wen T, Bradshaw JP, Zhou J, Rao P. Antiviral Decoction of Isatidis Radix ( bǎn lán gēn) Inhibited Influenza Virus Adsorption on MDCK Cells by Cytoprotective Activity. J Tradit Complement Med. 2012;2(1):47-51. doi:10.1016/s2225-4110(16)30070-0

[2] Yang Z, Wang Y, Zhong S, Zhao S, Zeng X, Mo Z, Qin S, Guan W, Li C, Zhong N. In vitro inhibition of influenza virus infection by a crude extract from Isatis indigotica root resulting in the prevention of viral attachment. Mol Med Rep. 2012 Mar;5(3):793-9.

[3] Zhou W, Zhang XY. Research progress of Chinese herbal medicine Radix isatidis (banlangen). Am J Chin Med. 2013;41(4):743-64. doi: 10.1142/S0192415X1350050X. PMID: 23895149.

[4] Xiao P, Ye W, Chen J, Li X. [Antiviral activities against influenza virus (FM1) of bioactive fractions and representative compounds extracted from Banlangen (Radix Isatidis)]. J Tradit Chin Med. 2016 Jun;36(3):369-76. doi: 10.1016/s0254-6272(16)30051-

[5] WANG, Chunmei&RUAN, Shiman&GU, Xunmei&ZHU, Bin. (2018). Antiviral activities of Radix Isatidis polysaccharide against type II herpes simplex virus in vitro. Food Science and Technology. 38. 10.1590/1678-457x.19317.

[6] Zhao YL, Wang JB, Shan LM, Jin C, Ma L, Xiao XH. Effect of Radix isatidis polysaccharides on immunological function and expression of immune related cytokines in mice. Chin J Integr Med. 2008 Sep;14(3):207-11. doi: 10.1007/s11655-008-0207-2. Epub 2008 Oc

[7] Tian, Lin&Wang, Zhan. (2014). Study on Antibacterial Activity of Radix isatidis Extracts and Preliminary Investigation of Their Antibacterial Mechanism. Lecture Notes in Electrical Engineering. 251. 1681-1688. 10.1007/978-3-642-37925-3_180.

[8] Agbabiaka TB, Guo R, Ernst E. Pelargonium sidoides for acute bronchitis: a systematic review and meta-analysis. Phytomedicine. 2008 May;15(5):378-85. doi: 10.1016/j.phymed.2007.11.023. Epub 2008 Jan 28. Erratum in: Phytomedicine. 2009 Aug;16(8):798-9.

[9] Lizogub VG, Riley DS, Heger M. Efficacy of a pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial. Explore (NY). 2007 Nov-Dec;3(6):573-84. doi: 10.1016/j.explore.2007.09.004.

[10] Luna LA Jr, Bachi AL, Novaes e Brito RR, Eid RG, Suguri VM, Oliveira PW, Gregorio LC, Vaisberg M. Immune responses induced by Pelargonium sidoides extract in serum and nasal mucosa of athletes after exhaustive exercise: modulation of secretory IgA, IL-6 a

[11] Witte K, Koch E, Volk HD, Wolk K, Sabat R. The Pelargonium sidoides Extract EPs 7630 Drives the Innate Immune Defense by Activating Selected MAP Kinase Pathways in Human Monocytes. PLoS One. 2015 Sep 25;10(9):e0138075. doi: 10.1371/journal.pone.0138075. P

[12] Zinc in Human Health: Effect of Zinc on Immune CellsAnanda S Prasad.

[13] Zinc and its role in immunity and inflammation Paola Bonaventura

[14] Vitamin C and Immune Function Anitra C.

[LV1]Link: https://bg.wedo-care.com/stamatin.html?utm_source=PR&utm_medium=iwoman.bg&utm_campaign=Viruses&utm_id=Stamatin+BG

[LV2]Link: https://bg.wedo-care.com/stamatin.html?utm_source=PR&utm_medium=iwoman.bg&utm_campaign=Viruses&utm_id=Stamatin+BG

[LV3]Link: https://bg.wedo-care.com/stamatin.html?utm_source=PR&utm_medium=iwoman.bg&utm_campaign=Viruses&utm_id=Stamatin+BG

[LV4]Link: https://bg.wedo-care.com/stamatin.html?utm_source=PR&utm_medium=iwoman.bg&utm_campaign=Viruses&utm_id=Stamatin+BG

[LV5]Link: https://bg.wedo-care.com/stamatin.html?utm_source=PR&utm_medium=iwoman.bg&utm_campaign=Viruses&utm_id=Stamatin+BG

[LV6]Link: https://bg.wedo-care.com/stamatin.html?utm_source=PR&utm_medium=iwoman.bg&utm_campaign=Viruses&utm_id=Stamatin+BG

[LV7]Link: https://bg.wedo-care.com/stamatin.html?utm_source=PR&utm_medium=iwoman.bg&utm_campaign=Viruses&utm_id=Stamatin+BG