Д-р Алина Десимирова: Натурална формула елиминира усещанията за безпокойство, стрес и “бърнаут“

През последните години все повече българи страдат от чувство на тревожност, безпокойство, нервност, стрес, страх или “бърнаут” (синдромът на професионалното прегаряне). Всички те могат да доведат до нарушения в хормоналния баланс, изтощение на организма, срив на имунитета и да предизвикат „отключването“ на сериозни здравословни проблеми.

Според статистиките всеки трети служител е засегнат в някаква степен от “бърнаут”, а последиците включват емоционално изчерпване, загуба на мотивация и влошаване на физическото здраве.

Резултатите от проучвания сочат, че лошото ръководство и липсата на подкрепа от страна на мениджърите са сред причините за увеличаване нивата на стрес и “бърнаут” сред служителите. Те могат да доведат до сериозни последици за психическото и физическото здраве на работниците, включително депресия и тревожност1.

Според СЗО 20% от населението по света страда от различни форми на тревожност и депресия само за последната година. От друга страна стресовите ситуации, на които ежедневно сме подложени водят до съществени промени в режима ни на заспиване и събуждане, а както знаем пълноценният сън е изключително важен фактор за доброто здравословно състояние. Недостатъчният и некачествен сън ни подлагат на още повече стрес, а в дългосрочен план това може да доведе до трайно безсъние и пренатоварване. Овладяването на стреса и осигуряването на качествен сън са в основата на цялостното ни добро здравословно състояние.

Как безопасно и ефективно да се справим с бепокойството, стреса и „прегарянето“ и да си осигурим пълноценен сън, разговаряме с д-р Алина Милушева Десимирова, специалист по психиатрия, гр. Плевен.

Д-р Десимирова, каква е връзката между стреса и безсънието и до какви последствия могат да доведат?

Това са две състояния, които взаимно се повлияват. Лишаването от сън води до стрес, а стреса до безсъние. Доказано е, че намалената продължителност на съня води до по-ниски мисловни процеси, слаба концентрация и внимание, докато лошият сън е свързан с драстично влошаване на психичното здраве. То влияе на настроението и психоемоционалното състояние, намалява възможността за справяне със стреса. Безсънието води до хронично недоспиване и увеличава риска от развитие на депресия. Нарушава се работоспособността. В дългосрочен план недоспиването води до покачване на теглото, има отношение към инсулиновата резистентност, увеличава се рискът от диабет и сърдечни заболявания.

То може да доведе до обърканост и болки в мускулите, пропуски в паметта, повишени нива на хормоните на стреса, главоболие и високо кръвно налягане. Освен това липсата на сън може да увреди способността на организма ви да се бори с болести и да отслаби имунитета.

Причината за лошото качество на съня обичайно са повишените нива на стрес и тревожност, затова трябва да търсим продукти, които да се справят именно с първопричината за липсата на сън и да понижават нивата на стрес, депресия и тревожност.

Как по естествен и безопасен начин и да прогоним стреса и да си осигурим здравословен сън?

ПОЛЗВАЙТЕ ЕСТЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ ОТ ПРИРОДАТА!

Важно е да се грижим за себе си - да не пропускаме заниманията, които ни доставят удоволствие, като слушане на музика, танци или практикуването на любимия спорт. Отделяйте всеки ден поне един час само за себе си, медитирайте, почивайте си.

Съществуват и естествени съставки, които могат да подпомогнат релаксирането и да внесат доза спокойствие в ежедневието ни.

Препоръчвам употребата на АБО РУЕ на ABOPHARMA. Това е изцяло натурален продукт, който за мен е сред най-добрите естествени средства за релаксация.

И сега ще се опитам да обясня защо това е така:

ОСИГУРЯВА ЦЯЛОСТНА РЕЛАКСАЦИЯ НА ТЯЛОТО

АБО РУЕ съдържа в оптимално съотношение комбинация от L-теанин, екстракт от корени на валериана и хмелови шишарки с добавен магнезий и витамин В6, които събрани заедно, са ефективно средство за намаляване тревожността, напрежението и стреса и осигуряват цялостна релаксация на тялото.

ЕЛИМИНИРА УСЕЩАНИЯТА ЗА БЕЗПОКОЙСТВО, СТРАХ, „БЪРНАУТ“

АБО РУЕ е изключително подходящ за хора с умствено и емоционално напрежение, продължителен стрес, усещане за страх, безпокойство или депресия. Препоръчва се при „бърнаут“- състоянието, от което през последните години все повече хора страдат и е породено от натрупали се негативни емоции, които могат да доведат до сериозен психологически срив. Продуктът помага за справяне с всички усещания на “бърнаут“ като емоционално изтощение, апатия, липса на мотивация за работа или пристъпи на внезапен гняв. Това означава, че АБО РУЕ може да се приема и през деня при тревожност, нервност или трудно фокусиране към ежедневните задачи, а не само вечер за заспиване.

ПОДПОМАГА ЕСТЕСТВЕНОТО ЗАСПИВАНЕ, БЕЗ ДА ПРОМЕНЯ ФАЗИТЕ НА СЪНЯ

По-лесното заспиване и пълноценния сън след употреба на АБО РУЕ се извършва по естествен механизъм след цялостно премахване на стреса и тревожността. Продуктът подпомага естественото заспиване, без да го предизвиква, но и без да променя фазите на съня. Това е важно, тъй като ако сънят е кратък или накъсан и не следва своят биологичен ритъм и цикличност, жизнените процеси, характерни за отделните фази, няма да протичат с необходимата пълнота и качество, така че на сутринта да се събудим бодри и отпочинали. Употребата му не причинява „чувство на махмурлук“ сутрин, което е характерно за голяма част от успокоителните лекарства.

ЛИПСАТА НА МЕЛАТОНИН В СЪСТАВА НА АБО РУЕ Е ПРЕДИМСТВО!

В други конкурентни продукти за релаксация и заспиване масово се използва мелатонин, но липсата му в съставa на АБО РУЕ всъщност е предимство, тъй като хормонът може да предизвика сънливост и отпадналост през деня. Лекари невролози препоръчват минимум 5 часа след прием на мелатонин да не се шофира! Мелатонинът не е подходящ за продължителна употреба, тъй като той представлява хормон, който мозъкът ни естествено започва да произвежда привечер и неговото повишено ниво води до заспиване. Когато обаче започнем допълнително да го вкарваме в тялото си отвън, това се отразява върху качеството на съня и води до така наречената дневна сънливост, напрежение и главоболие.

Освен това, специалистите предупреждават, че мелатонинът има някои нежелани лекарствени реакции и не бива да се прилага при пациенти с депресия, диабет, високо кръвно налягане и някои психични заболявания. Употребата му може да доведе до повишаване на кръвната захар, да отслаби действието на други приемани лекарства или да предизвика странични ефекти.

Как L-теанинът помага за отпускане и понижаване нивата на стрес?

L-теанинът е аминокиселина, получена от зелен чай, която преминава кръвно-мозъчната бариера и 30-45 минути след прием, увеличава нивата на α₁-мозъчните вълни, които се свързват с релаксацията и вниманието. Освен това повишава нивата на гама - аминомаслената киселина (GABA) в организма, която намалява невронната активност и подпомага естествената ментална и физическа релаксация на организма и укрепва психичното здраве. L-теанинът понижава и кръвното налягане.

Какво е отношението на останалите естествени компоненти в АБО РУЕ към процеса на релаксация и заспиване?

Екстрактът от валериан, в комбинация с екстракт от хмелови шишарки, замества чудесно медикаментозните средства при средно тежки форми на безпокойство и безсъние. Валерианът прави съня по-дълбок и по-спокоен. Оказва седативно влияние върху мозъка и увеличава концентрацията на гама - аминомаслената киселина в организма, като по този начин намалява безпокойството и подобрява качеството на съня. Той спомага за релаксация и премахване на натрупаното напрежение, непосредствено след прием.

Екстрактът от хмелови шишарки притежава успокояващо нервната система действие.

Магнезият и витамин В6 намаляват чувството на физическа и психическа умора, нормализират работата на нервната система.

АБО РУЕ е мощна натурална комбинация от съставки подпомагаща релаксацията и заспиването, която увеличава активността на алфа вълните, които са ”мозъчните вълни на релаксацията и заспиването”, ограничава нощните събуждания и дава усещане за свежест и отпочиналост. Тя осигурява цялостна релаксация на тялото и прогонва стреса и напрежението.

Продуктът е подходящ за продължителна употреба. Няма установени странични ефекти или зависимост и може да се комбинира с други препарати. Освен това, може да се шофира непосредствено след неговият прием!

