Държавата купува още 42 000 PCR теста за COVID-19

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на договор за изменение на Договора между Министерството на здравеопазването на Република България и OSANG Healthcare Co., Ltd - Република Корея, за доставка на тестове за COVID-19.

Бързото разпространение на вируса в световен мащаб увеличи многократно търсенето на тестове за откриване и диагностика на COVID-19, като редица държави, в това число и България, започнаха кампания по закупване на тестове. Провеждането на тестове за доказване на новия коронавирус е в основата на надзора на заболяването и вземането на решения, свързани с овладяването на епидемичното му разпространение и защитата здравето на населението. Поради тези причини е от особена важност да бъдат осигурени за нуждите на здравната система на България достатъчни количества тестове.Министерството на здравеопазването ще закупи от OSANG Healthcare Co., Ltd - Република Корея 42 000 Real-time PCR теста за откриване (детекция) на стойност 340 500 щ.д. с включени транспортни разходи. Средствата ще бъдат осигурени по проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.Първата доставка за България от посочената компания беше одобрена с Решение № 249/10.04.2020 г. на Министерски съвет за одобряване подписването на Договор между Министерството на здравеопазването на Република България и OSANG Healthcare Co., Ltd - Република Корея, за доставка на тестовете за откриване (детекция) с Real-time PCR - GeneFinder. Посочените тестове са познати на НЦЗПБ и са доказали своите качества. Министерският съвет прие също така решение за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на здравеопазването на Република България и BIONEER CORPORATION - Република Корея, за доставка на тестове за екстракция ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit за COVID-19. Министерството на здравеопазването ще закупи от BIONEER CORPORATION 41 280 теста за екстракция на вирусна РНК- ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit (при комплект от 96 бр., 430 комплекта) на обща стойност 267 610 щ.д с включени транспортни разходи. Средствата ще бъдат осигурени по проект BG16RFOPOO 1-4.003-0001 „Борба с COV1D 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.Първата доставка за България от посочената компания беше одобрена с Решение № 291/30.04.2020 г. на Министерски съвет за одобряване подписването на Споразумение между Министерството на здравеопазване го на Република България ь BIONEER CORPORAT ION - Република Корея.