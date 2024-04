Археолози откриха фрески на Хубавата Елена и бог Аполон в Помпей

ОЩЕ: Изображение на Аякс от Троянската война е открито в потопен древногръцки град

Големият древен римски град Помпей, който е погребан под многометров слой пепел и пемза в резултат на изригването на вулкана Везувий през 79 г. сл.н.е., се е превърнал в истинска археологическа съкровищница от XVII век, която представя на изследователите нови изненади всяка година.

Тази седмица в древноримския град са открити зашеметяваща фреска на Елена от Троя и няколко други впечатляващи произведения на изкуството, изобразяващи сцени от гръцката митология. Археолозите казват, че стенописите са сред най-хубавите, открити в руините на древния обект.

Митични гръцки фигури като Елена от Троя са изобразени на високите черни стени на голяма банкетна зала. В едната се вижда как бог Аполон се опитва да съблазни жрицата Касандра. Нейното отхвърляне според легендата води до пренебрегването на нейните пророчества.

Трагичната последица е разказана във втората картина, в която принц Парис среща красивата Елена – съюз, за който Касандра знае, че ще ги обрече на гибел в последвалата Троянска война.

