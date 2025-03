Глад заплашва планетата: Учени с нови данни за растенията, които ни хранят

Замърсяването на планетата с микропластмаси значително намалява хранителните запаси, като уврежда способността на растенията да фотосинтезират. Това може да доведе до значителни загуби на реколта в бъдеще и да изостри глада, обяснява се в ново проучва, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Учените изчисляват, че заради микропластмасата към момента оснвни култури в света като пшеница, ориз и царевица губят между 4 и 14% от продукцията си. Ако замърсяването продължи със сегашните темпове, броят на хората, изложени на висок риск от гладуване, може да се увеличи с 400 млн. в следващите 20 години. Според авторите на труда това е "тревожен сигнал" за глобалната продоволствена сигурност.

Как микропластмасата оказва влияние на растенията?

Огромни количества микропластмаса се разпространяват в околната среда. Частици от нея се намират във въздуха, водата и дори в най-отдалечените кътчета на планетата - от Еверест до най-дълбоките точки в океаните. Предишни изследвания показват, че микропластмасата може да увреди растенията по много начини. Замърсяващите частици могат да блокират слънчевата светлина, достигаща до листата, да увредят състоянието почвите. Когато микропластмасата попадне в почвата, растенията я поемат, а частиците от нея могат да блокират хранителните и водните канали, да предизвикат увреждане в структурата на растенията. Също така частиците могат да предизвикат освобождаване на токсични съединения, които да намалят нивото на важния за фотосинтезата хлорофил.

Снимка: iStock

Изследователите изчисляват, че микропластмасата намалява фотосинтезата на сухоземните растения с около 12% и с около 7% при морските водорасли. Те използват тези данни, за да изчислят намаляването на растежа на пшеница, ориз и царевица и в популацията на риба и морски дарове.

Снимка: iStock

Най-силно засегната от загуба на реколта е Азия, като в проучването се посочва, че основните култури са намалели между 54 и 177 тона за една година. Значително спад има и в добива на пшеница в Европа и царевица в САЩ, пишат в The Guardian според проучването.

Изследователите оценяват, че количеството на загуба от риба, морски дарове и водорасли е достатъчно за изхранването на десетки милиони хора - между 1 и 24 млн. годишно.

Снимка: iStock

Учените добавят още, че намаляването на фотосинтезата на растенията, дължащо се на микропластмасата, може да засегне не само хранителните запаси и добива на културите, но и нивото на въглеродния диоксид във въздуха, което пък да наруши баланса на цели екосистеми.