Как гнезди малка брегова птица? (ВИДЕО)

Изследователите проучват въздействието на развлекателните дейности върху естествените екосистеми в Албуфера, Испания.

ICYMI: A Spanish scientist from the University of Valencia filmed a Kentish plover — a small shorebird — nesting. Researchers are looking into the impact of recreational activities on natural ecosystems in The Albufera, Spain pic.twitter.com/nETHgvbTaY