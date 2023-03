Какви са тези дупки на дъното на Атлантическия океан?

„Тези следи се появиха напълно неочаквано и внезапно на екрана на дълбочина около 2000 метра“, казва Од Аксел Бергстад пред Science Norway.

Тогава Бергстад е ръководител на експедицията на Норвежкия институт за морски изследвания. Сега той вече е пенсионер, но въпреки това заедно с американския морски учен Майкъл Векионе, публикува доклад, обобщаващ какво знаем за дупките.

На 25 юли 2022 година, 18 години след първото откритие, експедиция на Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) направи нови снимки на загадъчните линии от дупки, като коментира, че те изглеждат като направени от хора, но малките купчини седименти около дупките предполагат, че са били изкопани от... нещо.

On Saturday's #Okeanos dive, we saw several sublinear sets of holes in the seafloor. The origin of the holes has scientists stumped. The holes look human made, but the little piles of sediment around them suggest they were excavated by...something.



What's YOUR hypothesis? pic.twitter.com/iGezxV9TK8