Никога не е късно. Костенурка стана баща за първи път на 135-годишна възраст (СНИМКА)

Щастието на бащинството позна 135-годишна костенурка. Най-възрастният обитател на зоопарк в Южна Флорида отпразнува рождения си ден и първия си Ден на бащата. Става въпрос за Голиат, 234-килограмова костенурка от Галапагос, живееща в зоопарка в Маями, стана баща за първи път по-рано този месец, съобщи Асошиейтед прес.

Още: Намериха бебе костенурка в Русе: Ето какво ще правят властите с нея (СНИМКА)

„Голиат е моят герой и съм сигурен, че скоро ще бъде вдъхновение за много други!“, каза Рон Магил, говорител на зоопарка в Маями. „Той е живо доказателство, че където има воля, има и начин, и че никога не трябва да се отказваме!“

Едно от осемте яйца, снесени на 27 януари, успешно се излюпи на 4 юни, съобщиха представители на зоопарка. Освен че е първото потомство на Голиат, това е и първият случай, в който едно от тези застрашени влечуги се излюпва в зоопарка в Маями.

