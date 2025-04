Сензационно: 100-годишна застрашена костенурка стана майка за първи път

Голяма галапагоска костенурка на приблизително 100 години стана майка за първи път, с което се превърна в най-възрастната представителка на своя подвид. Столетната костенурка на име Моми е застрашена от изчезване и е от вида от западната част на остров Санта Круз. Сензационното събитие се е случило в Зоопарка във Филаделфия (Philadelphia Zoo). Точната възраст на майката не е ясна, но се предполага, че е на около 100 години, тъй като преди около 90 е пристигнала в зоологичеката градина. Излюпилите се ще бъдат показани публично на 23 април, когато се навършват 93 години от пристигането на костенурката майка в зоопарка.

We have INCREDIBLE news! 🎉



For the first time in our 150+ year history, four critically endangered Western Santa Cruz Galapagos tortoises have hatched! 🐢 Mommy, who's around 100 years old, is now the oldest first-time mom of her species! Read more👉 https://t.co/lpJi9uq2aQ pic.twitter.com/pFG10hbQWu