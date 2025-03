Отиде си "човекът със златната ръка", спасил милиони бебета с кръвта си (СНИМКА)

Отиде си един от най-необикновените кръводарители в света. Джеймс Харисън стана известен с това, че е спасил живота на повече от 2 милиона бебета, благодарение на ключово антитяло в кръвта му. Мъжът си отиде на 88-годишна възраст в Австралия. Харисън, чиято плазма съдържа „рядко и ценно антитяло“, известно като Anti-D, е дарявал кръв повече от 1100 пъти, според австралийския Червен кръст, който потвърди смъртта му в изявление.

