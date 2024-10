Откритието на микроРНК донесе Нобелова награда за медицина на двама американци

Нобеловата награда за физиология или медицина за 2024 г. е присъдена на американските учени Виктор Амброс и Гари Рувкън за откриването на микроРНК.

Откритията им помагат да се обясни как се е появил такъв сложен живот на Земята и как човешкото тяло е изградено от голямо разнообразие от различни тъкани. МикроРНК оказват влияние върху начина, по който гените се контролират в организмите, включително и в нас самите.

Всяка клетка в човешкото тяло съдържа една и съща сурова генетична информация, заключена в нашата ДНК. Но въпреки че започват с идентична генетична информация, клетките ни са изключително различни по форма и функции. Електрическите импулси на нервните клетки се различават от ритмичното биене на сърдечните. "Метаболитната електроцентрала", която представлява чернодробната клетка, се различава от бъбречната клетка, която филтрира урея от кръвта. Способността на клетките на ретината да усещат светлината, се различава от тази на белите кръвни клетки, които произвеждат антитела за борба с инфекциите.

Благодарение на генната експресия от един и същ изходен материал може да се получи толкова голямо разнообразие. Американските учени първи откриха микроРНК и как те упражняват контрол върху това как гените се изразяват по различен начин в различните тъкани.

В средата: Виктор Амброс (вляво) и Гари Рувкън (вдясно)

Носителите на наградата за медицина и физиология се избират от Нобеловата асамблея на шведския Каролински институт. Организаторите заявиха по адрес на Амброс и Рувкън: „Тяхното новаторско откритие разкрива напълно нов принцип на генна регулация, който се оказва от съществено значение за многоклетъчните организми, включително и за хората. Вече е известно, че човешкият геном кодира над хиляда микроРНК".

Без способността да се контролира генната експресия, всяка клетка в даден организъм би била идентична, така че микроРНК са помогнали за еволюцията на сложните форми на живот. Неправилното регулиране от микроРНК може да допринесе за появата на рак и на определени състояния, включително вродена загуба на слуха и костни нарушения. Тежък пример за това е синдромът DICER1, който води до рак в различни тъкани и се причинява от мутации, които засягат микроРНК, пише BBC.

Виктор Амброс е биолог от Медицинския университет в Масачузетс, а Гари Рувкън е молекулярен биолог в Медицинския университет в Харвард. Победителите си поделят награден фонд на стойност 11 млн. шведски крони - над 1 млн. щатски долара.

