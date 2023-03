Сеизмологът, предсказал земетресението в Турция, вещае нови катаклизми (ВИДЕО)

Самоукият сеизмолог Франк Хугербитс от Нидерландия, който предсказа унищожителното земетресение в Турция, направи нова мрачна прогноза. Според него земетресения скоро ще разтърсват цялата планета - в различни части на света могат да се очакват трусове с магнитуд 7,5 и по-силни. Той говори за това в YouTube канала на научната организация Solar System Geometry Survey (SSGEOS). Причината според Хугебиртс е геометричното разположение на някои планети, както става ясно от видеото му.

Хугебиртс отбелязва, че нашата планета се доближава до своите съседи в Слънчевата система и затова на 2 и 5 март се очаква висока сеизмична активност. Освен това е възможно мегаземетресение на 3-4 или 6-7 март.

„Не можем да знаем със сигурност, но първата седмица на март ще бъде изключително критична“, казва Хугербитс.

„Благодаря ти, Франк. Планетите никога не лъжат. Те са ни водили от хиляди години. Благодаря ти за ценната работа. Бог да пази и да прояви милост към цялото човечество“, коментира под видеото потребител от Турция.

Според Хугербитс сред потенциалните места, където може да се случи земетресение, са южната част на Япония, Северна Америка, Филипините, Индонезия, Португалия, Гърция, Камчатка, Курилските острови, както и Пакистан.

„Това е нещо, което трябва да предупреди всички. Ако сте в земетръсна зона, винаги имате нужда от план за действие в извънредни ситуации“, казва той.

По думите му, когато земята започне да се тресе, е необходимо бързо да се напусне сградата. Ако обаче не сте в състояние да я напуснете за 10 секунди, съветът на МВР е да заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите. Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи. Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте. В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

Същите съвети дава и инж. Димитър Куманов. "В панелките застанете под входната врата, в антрето на апартамента, под масата. Не стойте на площадката, тя е несигурна", обяснява той: Инженер обясни колко сигурни са панелните жилища и къде е слабото им място.

Припомняме, че на 3 февруари Хугебитс направи в своя Twitter прогноза за земетресение в Турция. Земетресението наистина се случи 3 дни по-късно.

