ИКЕА и Mastercard канят на ОколоШведско пътешествие

През декември в Скандинавия дните стават по-къси, светлините по прозорците – повече, а домът и масата се превръщат в естествен център на празничния сезон и в място за безценни моменти с любимите хора.

В Швеция Коледа започва много преди 24 декември. Ароматът на канела, джинджифил и шафран, топлият glögg, коледните светлини и дългите вечери създават онова характерно скандинавско усещане за уют, в което най-важни са времето заедно, храната и малките ритуали.

Точно в тази атмосфера през декември ще се потопят победителите в специално пътуване, създадено от ИКЕА и Mastercard. През последните месеци кампанията „Празнувай Mastercard ден в Швеция“ развежда виртуално своите участници из света на шведските традиции чрез рецепти, истории, специални предложения и поводи за нови споделени мигове. И всичко започва с добавянето на един виртуален билет в дигиталния портфейл на телефона.

Mastercard Ден превръща всеки вторник в повод за срещи, любими вкусове и споделени моменти. В този ден картодържателите на Mastercard получават 10% кешбек при плащане в ресторанти, кафенета и барове, в страната и чужбина, превръщайки всяко излизане в подкрепа за малкия бизнес. Регистрирайте еднократно на priceless.com/den

В Швеция празнуването често започва около масата. Именно там инициативата среща философията на ИКЕА – в добрата храна, уютната атмосфера и моментите, които събират хората заедно.

Снимка: Envato

За трима от участниците това ще се случи извън рамките на дигиталния свят. Виртуалният маршрут ще се превърне в реална среща със Скандинавия, която те ще могат да споделят с избран от тях човек.

За цялото преживяване, самолетни билети, настаняване и организирана програма, както и специално кулинарно преживяване ще се погрижат ИКЕА и Mastercard.

Зимната приказка ще започне на 13 декември в Копенхаген, където победителите ще се потопят в приказната атмосфера на датската столица по време на най-вълшебния период от годината. След настаняване в хотел в центъра на града програмата продължава с разходка из празнично украсените улици и посещение на емблематичните градини Тиволи, озарени от хиляди светлини и коледни декорации. Кулминацията на деня е преживяването на традиционните празненства за Санта Лучия, символ на светлината и надеждата в скандинавската култура.

Снимка: Envato

Една от основните спирки по маршрута ще бъде Елмхулт – малък град в южната шведска област Смоланд и място, неразривно свързано с историята на ИКЕА.

Там участниците ще могат да видят откъде започва историята на бранда и да научат повече за шведския подход към дизайна и живота у дома.

Програмата включва нощувка в IKEA Hotell и посещение на музея на ИКЕА, разположен в сградата на първия магазин на компанията. Така победителите ще се върнат там, откъдето идеята за по-добър живот у дома започва своето пътуване по света.

Снимка: Envato

Но едно пътуване до Швеция в празничния период трудно би било пълно без храната. Шведската Коледа има свой собствен кулинарен речник - от ароматните джинджифилови сладки pepparkakor и шафрановите хлебчета lussekatter до традиционния julbord - празнична трапеза, която събира различни студени и топли изкушения. По време на пътуването победителите ще имат възможност да опитат традиционни ястия и да се докоснат до вкусовете на местната кухня.

В следващите два дни пътешествието ще свърже Елмхулт с Малмьо – един от най-космополитните градове в Швеция, където модерната архитектура и богатото културно наследство се срещат в хармония.

Следобед пътешествието продължава към живописния град Лунд – един от най-старите и очарователни градове в Швеция. След настаняване в емблематичния Grand Hotel Lund участниците ще се насладят на вечеря в местен ресторант и спокойна вечер в автентична шведска атмосфера.

Снимка: Envato

От дигиталния билет до коледните светлини на Елмхулт, от шведските рецепти до празничната трапеза и от виртуалните обиколки до коледните базари в Копенхаген – през декември ИКЕА и Mastercard ще подарят на своите победители спомени, които ще останат задълго. Защото понякога най-хубавият начин да отпразнуваш Mastercard ден е да го направиш там, където празничният дух се усеща навсякъде.

Впусни се в твоето пътешествие още сега. Сканирай QR кода на IKEA.bg, добави своя виртуален билет в дигиталния си портфейл и нека приключението започне!