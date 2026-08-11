Хоя-Бачу - Бермудският триъгълник на Трансилвания (ВИДЕО)

Често наричат гората Хоя-Бачу край румънския град Клуж-Напока Бермудския триъгълник на Трансилвания. Гората, простираща се на около квадратна миля, е смятана за едно от най-призрачните места в света, пише "Гардиън".

Митични легенди

Легендите за необичайни явления датират от векове. Според една от тях местен овчар изчезнал заедно с 200 овце. Хоя-Бачу придобива международна известност през 1968 г., когато военният техник Емил Барня заснема обект, който описва като НЛО, над кръгла поляна в центъра на гората. Оттогава мястото привлича йоги, шамани, уфолози и изследователи на паранормалното.

Гората обаче е изправена пред друга, далеч по-реална заплаха. Западните предградия на Клуж-Напока, превърнал се в технологичен център с над 400 000 жители, постепенно се разширяват, а строителни предприемачи настояват за разрешение да изсекат части от гората за изграждането на жилищни сгради. Компанията Hoia-Baciu Project, съоснована от Мариус Лазин, се опитва да привлече внимание към природната и туристическата стойност на района.

Сред най-разпространените истории са разкази за хора, които изчезват безследно, странни обриви, внезапно изключване на телефони и фотоапарати, както и усещане за докосване или блъскане от невидима сила. Една от най-известните легенди разказва за петгодишно момиче, изчезнало по време на семеен пикник и появило се отново пет години по-късно без спомен за случилото се и без да е остаряло.

Пред екипа на "Гардиън" Лазин показа снимките на Барня и други изображения, на които се виждат предполагаеми летящи чинии, светещи кълба и странни силуети. Макар подобни фотографии да не представляват надеждно доказателство за паранормални явления, случаят с Барня е необичаен - той не е имал финансов интерес от публикуването им и дори губи работата си във военните заради тях.

Особено впечатление правят дърветата в гората, чиито стволове са усукани и извити в необичайни форми. За това са предлагани различни обяснения - от силни ветрове до естествено високо радиационно ниво в почвата, но научните изследвания не са установили убедителна причина.

В центъра на гората се намира идеално кръгла поляна, където Барня прави известните си снимки на НЛО. Лазин дава на посетителите уред за измерване на електромагнитни полета, но при опит за откриване на необичайна активност се оказва, че показанията са предизвикани от входящо съобщение на телефона. След няколко часа в гората не се появява нищо, което може да бъде определено като свръхестествено. Въпреки това странните дървета и необичайната поляна оставят достатъчно пространство за въображението.

Трансилвания отдавна е свързана с легенди и мрачни истории - от вярванията в strigoi, мъртъвци, които се завръщат, до легендарния граф Дракула. Хоя-Бачу обаче остава едно от местата, където границата между действителност и въображение изглежда особено тънка.

Източник: БГНЕС