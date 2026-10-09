14 международни награди за Grand Hotels by Pulse от LUXE Global Awards

Когато клиентите говорят, наградите не закъсняват. Тази есен ултрамодерните хотели от веригата Grand Hotel Resorts by Pulse заедно със СПА центрове Pulse Therme записаха рекордни резултати - 14 отличия от престижните LUXE Global Awards, спечелени в категории за България, Европа и света.

Гостите са най-доброто жури

LUXE Global Awards е едно от малкото международни отличия, при което победителите се определят на базата на публично гласуване — реални отзиви от реални гости, събирани в продължение на цяла година. Никакви журита зад затворени врати, никакви субективни критерии. Само искрени мнения на хора, които са посетили хотелите и са усетили магията отблизо. Именно затова Grand Hotel Resorts обират наградите безапелационно.

Национални и международни отличия

Grand Hotel Bansko спечели три титли наведнъж: Best Luxury Mountain Hotel in Bulgaria, Best Luxury Ski Hotel in Bulgaria и Best Luxury Family All-Inclusive Hotel in Europe. Европейското отличие в категорията за семейни All Inclusive хотели нарежда Grand Hotel Bansko сред най-добрите на континента.

Grand Hotel Sveti Vlas получи две международни признания: Best Luxury Wellness Hotel in Eastern Europe и Best Luxury All-Inclusive Hotel in Europe — потвърждение, че луксозният черноморски хотел отдавна е надхвърлил границите на регионалния туризъм.

Grand Hotel Therme бе отличен като Best Luxury Hot Spring Resort in Bulgaria и Best Luxury Spa and Wellness Experience in Europe — признание за уникалната комбинация между натуралните минерални извори на село Баня и съвременния лукс на хотела.

Pulse Therme Bansko спечели три награди: Best Luxury Unique Spa Concept in Eastern Europe, Best Luxury Wellness Spa in Eastern Europe и Best Luxury Mountain Resort Spa Globally — последното е световно отличие, което затвърждава планинския СПА център като един от най-добрите в тази категория на планетата.

Pulse Therme Баня триумфално събра четири отличия: Best Spa Design Theme in Bulgaria, Best Luxury Hot Springs in Europe, Best Luxury Thermal Resort Spa in Europe и Best Luxury Unique Spa Concept Globally — още няколко световни признания за веригата.

Четиринадесет награди, един извод

Зад всяка от тези победи стои щастлив гост, който е усетил неповторимата обстановка на Grand Hotel Resorts by Pulse. В All Inclusive концепцията на хотелите е помислено за всичко - до най-малкия детайл. Четиринадесет международни награди, споделени между пет невероятни места - определено поставят България на световната карта на луксозните преживявания. А има ли по-голяма награда от щастливите усмивки на гостите?