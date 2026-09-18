Chalet Therme – новото лице на луксозната почивка

Бутиковата зона на Grand Hotel Therme отвори врати на 15 септември 2026 г.

Grand Hotel Therme разширява концепцията си за премиум гостоприемство с откриването на Chalet Therme – нова бутикова зона, създадена с фокус върху уединението, личното пространство и комфорта. Разположена сред невероятната природа на Рила и Пирин, тя предлага различен начин да се преживее престоя в комплекса – в по-спокойна и дискретна атмосфера.

Хотел в хотела

Chalet Therme е концепция, която за първи път се реализира толкова успешно: истински „хотел в хотела". Опитен дизайнерски екип се е погрижил за всеки детайл с майсторска прецизност. Луксозният интериор - модерна интерпретация на алпийски стил - съчетава природни материали в изтънчен финал. Спокойствие и уют очакват посетителите както в еднофамилните апартаменти, така и в общите пространства за отдих. Гостите ще получават пълен достъп и до разнообразната инфраструктура на Grand Hotel Therme - минерални басейни, 10 000 кв.м. СПА оазис Pulse Therme, All Inclusive ресторанти, Therme Fun & Sport Park със зоокът и конна база, Pulse Fitness и детски кът.

Собствен ресторант и VIP обслужване

Chalet Therme разполага със собствена рецепция, изискан a-la-carte ресторант и VIP паркинг – решения, които осигуряват повече удобство, бързина на обслужване и дискретност още с пристигането. Сърцето на новия сектор е ресторантът с неповторима атмосфера. Елегантният интериор и внимателно съставеното меню превръщат храненето във впечатляващо преживяване. За гостите е предвидена и нова опция – All Inclusive Premium, която надгражда стандартната концепция с висококачествени вносни напитки и артикули.

Специални изненади за първите гости

По случай откриването си Chalet Therme предлага ексклузивни цени за настаняване до края на октомври 2026 г. Първите гости ще получат както преференциални условия, така и уникалната възможност да се насладят на новото бутиково пространство преди всички останали. Чисто ново премиум обзавеждане, a-la-carte ресторант на световно ниво и усещането, че Chalet Therme е само за тях - безценна комбинация за откривателите. Авангардният хотел е готов да посрещне първите си гости - точно преди да се превърне в една от най-търсените дестинации в страната.

Chalet Therme е повече от нова зона в Grand Hotel Therme. Концепцията съчетава комфорта и спокойствието на бутиковия престой с възможностите на големия петзвезден хотел. Това е различен прочит на премиум почивката – по-дискретен, по-персонализиран и същевременно с достъп до всичко, което Grand Hotel Therme предлага.