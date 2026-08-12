Когато морето е само част от преживяването: Grand Hotel Sveti Vlas предлага своя собствена зона за почивка на първа линия

Почивката на морето не се изчерпва с плажа. В Grand Hotel Sveti Vlas гостите разполагат с цялостно пространство за релакс, спорт и възстановяване – от първа линия край морето до пясъчна тераса, множество вътрешни и външни басейни и Pulse Fitness Center с гледка към Черно море.

За гостите на хотела денят край морето има различно измерение. СПА хотелът е разположен на първа линия, а концепцията му е създадена така, че преживяването да не зависи единствено от часовете, прекарани на плажа.

Престоят е на база 5*All Inclusive, с All Day Dining ресторант, богата селекция от ястия и напитки, както и разнообразие от коктейли и освежаващи предложения в баровете на комплекса.

За семействата има Happy Kids клуб, а за любителите на спорта - премиум фитнес Pulse и собствено Пилатес студио с гледка към морето.

Първа линия до морето, шезлонги, чадъри, басейни и мащабна СПА зона – Grand Hotel Sveti Vlas предлага всичко необходимо за една спокойна лятна ваканция на едно място. Времето за море и почивка продължава, а гостите могат да се насладят на сезона с всички удобства, които хотелът предлага.