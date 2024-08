9 състезания преди края: Уволниха пилот от Формула 1

Американският пилот Логан Сарджънт ще бъде заменен от аржентинеца Франко Колапинто в Уилямс за остатъка от сезона във Формула 1, съобщиха от британския тим. Колапинто се присъедини към академията на отбора в началото на 2023 г. и направи своя дебют в шампионата по време на тазгодишното Гран при на Великобритания, което му даде възможност да опита болида FW46.

BREAKING: Argentine Franco Colapinto will race for Williams Racing for the remainder of the 2024 season 🇦🇷#F1 pic.twitter.com/yydB6qNT5o