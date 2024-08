Атлет отказа да подели златния медал в Париж, тръгна си със сребро

За разлика от Токио, Игрите в Париж излъчиха своя шампион на висок скок. Преди 3 години Джанмарко Тамбери и Мутаз Баршим решиха да си поделят златния медал, след като бяха изправени пред избора да разделят титлата или да продължат да се надскачат. Преди няколко дни в Париж ситуацията беше същата, но този път освен че главните герои бяха други, и развръзката беше различна - американецът Шелби Макюън и новозеландецът Хамиш Кер отказаха възможността да си поделят олимпийското злато.

Състезанието по скок на височина на Олимпийските игри винаги е много оспорвано, като на финала в Париж не беше по-различно. И двамата състезатели скочиха 2.36 метра от първия си опит, но след това не успяха и в трите си опита на повишените 2.38. Шелби Макюън не беше съгласен да поделят тотлата и състезанието продължи. При надскачането атлетите получават още една възможност да прескочат предишната си пропусната височина, след което летвата продължава да се снижава, докато един атлет не спечели. И двамата пропуснаха 2.36, за да се получи допълнителна драма, преди Кер да успее да преодолее 2.34 и да си осигури златния медал пред Макюън.

USA’s McEwen chose not to share Gold with NZ’s Hamish Kerr. It went to a jump-off and the kiwi took it. Karma.👏



McEwen didn't agree to Share, wanted a jump-off for the gold.



In the end, it was Kerr who successfully cleared 2.34m to win gold, while McEwen finished with silver. https://t.co/t5qTce1o00 pic.twitter.com/F2OVbBLsbE