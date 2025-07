Пълен хаос на "Силвърстоун" изведе Ландо Норис до нов триумф във Формула 1! Макларън "сготвиха" Верстапен

Британецът Ландо Норис се оказа големият победител в домашното Гран при на Великобритания на прочутата писта "Силвърстоун"! Пилотът на Макларън се възползва от пълен хаос на пистата, за да запише втора поредна победа във Формула 1. В Макларън записаха двойна победа, тъй като втори се нареди Оскар Пиастри. Австралиецът бе наказан за нарушаване на правилата и подари победата на Норис. А действащият световен шампион Макс Верстапен пропадна до шесто място, след като се завъртя на мокрия асфалт на "Силвърстоун".

Звездният пилот на Ред Бул тръгна отлично и остави зад себе си двата болида на Макларън, а и знае как да печели на "Силвърстоун", където има две победи. Състезанието обаче се обърка заради дъжд и няколко инцидента на пистата. Лиъм Лоусън излезе в чакъла и отпадна заедно с Франко Колапинто от Алпин и Габриел Бортолето от Кик Заубер. Това доведе до излизането на автомобил на сигурността, който доведе до нови тактики и драматично подновяване на състезанието.

Пиастри успя да настигне Верстапен, а след няколко неуспешни опита, накрая все пак успя да изпревари нидерландеца и да започне да трупа аванс. Малко след това и Норис изпревари Верстапен, но и за тримата предстоеше влизане в бокса заради усилващия се дъжд. В бокса Норис имаше забавяне с предна лява гума, което позволи на Макс да си върне второто място.

Състезанието продължи и на мокър асфалт, но тежка катастрофа между Исак Аджар и Кими Антонели изкара нов автомобил на сигурността. Около рестарта обаче имаше драматичен момент, който реши изхода в полза на Макларън. Пиастри намали драстично темпото на правата и Верстапен едва не се заби в него, а в секундата на подновяването нидерландецът реши да атакува, но нямаше сцепление и се завъртя. Това го смъкна до 11-а позиция.

The incident that led to Piastri’s 10-second penalty 👀#F1 #BritishGP pic.twitter.com/19PHX5hXGO