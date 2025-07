За пръв път в историята: Жена слезе под 14 минути на 5000 метра!

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Исторически момент за световната атлетика! За пръв път жена успя да измине дистанцията от 5000 метра за под 14 минути. Направи го Беатрис Чебет, която постави нов световен рекорд в дисциплината с невероятен резултат от 13:58.06 ч. Кенийката стори историческото бягане на популярното състезание в Америка - Prefontaine Classic, кръстено на един от най-великите атлети в средните и дългите бягания Стив Прифонтейн.

Новата кралица на 5000 метра подобри стария световен рекорд на Гудаф Цегай, който бе 14:00.21 мин. Чебет стори това една година, след като стана първата жена в историята, слязла под 29 минути на 10 000 метра - резултат, постигнат отново на Pre Classic. Чебет завъртя последните 400 метра от състезанието за 61 секунди, за да успее да слезе под границата от 14 минути, която доближи и на Диамантената лига в Рим.

Всъщност Чебет победи досегашната световна рекордьорка Цегай, която също участва в състезанието и финишира трета с резултат от 14:04.41. Втора се нареди друга много класна атлетка - Агнес Нгетич, която държи световния рекорд на 10 км шосе, помитайки тогава по трасето и предходния световен рекорд на 5 км. Сега Нгетич финишира много близо до 14-минутната бариера с резултат от 14:01.29 мин. Ето и топ 10 резултати от бягането на 5000 м жени на Pre Classic:

Беатрис Чебет е двукратна олимпийска шампионка от Париж 2024, когато спечели олимпийските титли на 5000 м и 10 000 м, превръщайки се в едва третата жена, която постига това в рамките на една олимпиада. Иначе освен световните рекорди на 5000 м и 10 000 м, тя държи световните рекорди на 5 км шосе в състезание само за жени и в смесено състезание, където атлетките могат да се възползват от мъже пейсъри.

Автор: Стефан Йорданов

