Бразилска плувкиня се сбогува с Олимпийските игри, след като посети Айфеловата кула

Бразилската федерация по плуване изпрати у дома една от представителките си заради нарушение на протокола на Олимпийските игри в Париж. Плувкиня Ана Каролина Виейра трябваше да напусне незабавно френската столица, след като е била хваната да се измъква от олимпийското село заедно с нейния приятел.

Габриел Сантос, приятелят на Виейра, също е бразилски плувец, но той получи само предупреждение за това, което ръководителят на плувните спортове в страната Густаво Оцука нарече "прояви на недисциплинираност". Двойката се е измъкнала от селото, за да се наслади на нощния живот в Париж, без да има официално разрешение. Те обаче били заловени, когато публикували няколко снимки в социалните мрежи.

Os atletas brasileiros Gabriel Santos foi punido com advertência e Ana Carolina Vieira com desligamento da delegação e retorno ao Brasil imediatamente por infringirem regras do COB. Triste, mas regras são regras. pic.twitter.com/5Wfs5zw1Cm