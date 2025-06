Скръбна вест! Почина легенда на емблематичен английски тим

Бившият нападател на Милдълзбро и на английския национален отбор Алан Пийкок е починал на 87-годишна възраст. Скръбната вест съобщиха от клуба на официалния си уебсайт. Пийкок бе диагностициран с деменция през 2018-а и си е отишъл от този свят през уикенда. Той вкара 141 гола в 238 мача за родния Мидълзбро, преди да премине в Лийдс. Има шест двубоя за Англия, но пропусна Световното първенство през 1966-а, когато отборът спечели купата, заради контузия в коляното.

"87-годишният Алън беше познат на мнозина в „Ривърсайд“ и беше познато лице в клуба, винаги с усмивка и закачливи шеги. Бившият английски национал вкара 141 гола в 238 мача за родния си клуб през 1954 и 1964 г., преди да премине в Лийдс Юнайтед. Той помогна на отбора на Дон Реви да си осигури промоция, разписвайки се осем пъти в 14 срещи.

We are saddened to learn of the passing of club legend Alan Peacock at the age of 87.



The former England international, who scored 141 goals in 238 games for his hometown club, passed away peacefully at the weekend with his family by his side.



