Фюри срещу Усик засега няма да има, предстои друга зрелищна боксова битка

Причината - най-напред Фюри ще се срещне със самия Джошуа, съобщи мениджърската агенция на бившия световен шампион 258MGT. Екипът на Антъни Джошуа е приел изцяло офертата на Фюри - а именно 60:40 от приходите да отидат в полза на Циганския крал.

Joshua-Fury update:



258 and @MatchroomBoxing can confirm, on behalf of @anthonyjoshua, that we accepted all terms presented to us by Fury’s team for a fight Dec 3rd last Friday.



Due to the Queen’s passing, it was agreed to halt all communication.



We are awaiting a response.