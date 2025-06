Хабиб Нурмагомедов отказа да се ръкува с журналистка, защото е жена - религията не му позволява (ВИДЕО)

ММА легендата Хабиб Нурмагомедов отказа да се ръкува с журналистка след финала на Шампионска лига, защото религията не му позволява. Руснакът, който е роден в Дагестан, се включи в коментаторския панел на CBS Sports на "Алианц Арена" след победата на ПСЖ над Интер. Там той бе в компанията на Тиери Анри, Джейми Карагър, Майка Ричардс, ютубъра IShowSpeed и водещата Кейт Скот, като се поздрави с всички мъже, но не и с дамата в панела.

Водещата на панела подаде ръка към Нурмагомедов, но той се отдръпна и показа с жест, че не може да се ръкува с нея. Веднага след това Хабиб се поздрави и с Тиери Анри. Ситуацията се случи на живо в ефир и никой не знаеше точно как да реагира, а Кейт Скот дори поднесе извинения на Нурмагомедов, който изповядва сунитския ислям. Според религията се забранява докосването на представители от противоположния пол, освен ако не са роднини.

В социалните мрежи се появиха разнопосочни мнения, като някои смятат, че Кейт Скот не дължи извинение на Нурмагомедов, дори напротив. "Не трябва да уважавате културата на другите хора, ако тя е женомразка. Не сте „ислямофоб“ само защото смятате, че това няма място в едно цивилизовано общество", пише потребител в социалната мрежа X.

"Не знам как някой може да е толкова успешен през 2025 г., но все още да е останал с мисленето от 7-и век", пише друг потребител в същата мрежа. Иначе в началото на годината Хабиб се замеси и в друг скандал с жена, след като влезе в спор със стюардеса и бе свален от полет в САЩ (ВИДЕО).

After refusing to shake hands with the female TV presenter, Thierry Henry should have refused to welcome Khabib Nurmagomedov. It would have been a powerful act #UCLpic.twitter.com/cJ0MBCKx8k