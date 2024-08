Имане Хелиф съди Илон Мъск и авторката на Хари Потър, следващият може да е Тръмп

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Имане Хелиф е завела дело за кибертормоз. В съдебния иск пред френските власти алжирската боксьорка е посочила Илон Мъск и авторката на Хари Потър - Джей Кей Роулинг. Според адвоката на спортистката - Набил Буд, Доналд Тръмп също ще бъде разгледан като част от обвинението заради своя публикация в социалните мрежи.

"Джей Кей Роулинг и Илон Мъск са посочени в съдебния иск, наред с други. Тръмп туитна, така че независимо дали е посочен в нашия иск, той неминуемо ще бъде разгледан като част от обвинението. Това, което искаме, е прокуратурата да разследва не само тези хора, но и всеки, когото сметне за необходимо. Ако делото стигне до съда, те ще бъдат изправени пред съда", заяви адвокатът на Хелиф Набил Буд пред Variety.

Френската прокуратура потвърждава, че започва разследване за "тормоз заради пола, публични обиди заради пола, провокации и дискриминация и публични обиди заради произхода" заради жалбата на златната медалистка от Игрите в Париж. Очаква се да се разгледа публикацията на Илон Мъск, в която той написа, че се съгласява с австралийската плувкиня Райли Гейнс, че: "Мъжете нямат право в женския спорт".

Известната писателка Джоан Роулинг пък публикува снимка на Хелиф, която се радва след победата с нокаут над Анджела Карини и написа, "радваш се на жена, която изпитва болка, след като е била ударена в лицето". Тръмп също публикува снимка от двубоя с Карини със заглавие: "Аз ще държа мъжете извън женския спорт!".

Припомняме, че около Имане Хелиф се повдигнаха съмнения относно половата й принадлежност. Тя е родена като жена и не се определя като транссексуален или интерсексуален. На Световното първенство през 2023 година в Индия състезателката бе дисквалифицирана, защото не премина теста за полова принадлежност на Международната боксова федерация (IBA), който до ден днешен е неуточнен. Международният олимпийски комитет пък неколкократно защити алжирката, заявявайки, че тя безспорно е жена.

Imane Khalif mène une bataille pour les « femmes d'Algérie et du monde arabe » et le parquet français ouvre une enquête pour harcèlement en ligne, avec Musk, Trump et J.K. Rowling dans la plainte criminelle pic.twitter.com/m6ttX8e8Hm