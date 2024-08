Президентът на МОК: Никога не е имало съмнение, че Хелиф и Ю-Тин са жени (ВИДЕО)

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах коментира скандала с половата идентичност на Имане Хелиф и Лин Ю-Тин на Олимпийските игри в Париж. Според ръководителя на организацията няма никакви съмнения, че алжирката и тайванката са жени, а агресията към тях е напълно неприемлива.

„Няма да участваме в политически мотивирана културна война. Говорим за женски бокс, имаме две състезателки, и двете са родени жени. Те са израснали като жени и в паспортите им пише, че са жени. Никога не е имало съмнение, че те са жени, а днес някой се опитва да промени определението на думата "жена", заяви Бах.

"Позволете ми да кажа, че това, което се случва в този контекст в социалните медии с цялата тази реч на омразата, с тази агресия и злоупотреба, подхранвани от този дневен ред, е напълно неприемливо. Рамката на МОК, която е научно обоснована, се прилага за всички федерации. Става въпрос за жена, която участва в женско състезание. Бих искал само да помоля всички да уважават тези жени, да ги уважават като жени и да ги уважават като човешки същества", прикани той.

"Мога да потвърдя, че бихме искали да запазим бокса в олимпийската програма. Що се отнася до перспективите, ще ги има, ако има надеждна международна федерация, с подходяща репутация и управление, както и финансова прозрачност. И това е въпрос към националните федерации, всичко е в техните ръце. Ако искат спортистите им да печелят медали, трябва да го направят", каза президентът на МОК относно включването на бокса за Игрите в Лос Анджелис 2028.

